Amazon ha seguito le orme di servizi di streaming come Netflix, Disney+ e altri aggiungendo annunci pubblicitari, dapprima alla piattaforma Fire TV e poi alla sua piattaforma Prime Video. Il gigante dell’e-commerce ha fatto per la prima volta l’annuncio relativo agli annunci su Prime Video alla fine di dicembre 2023 e gli annunci hanno iniziato ad apparire tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2024. Attualmente, gli utenti Prime che vogliono evitare gli annunci possono pagare 1,99 euro extra al mese per vai senza pubblicità. Gli inserzionisti normalmente si attengono a un formato pubblicitario di 30 secondi o meno che, sebbene fastidioso, non richiede necessariamente un pagamento extra. Ora, tuttavia, Amazon ha intenzione di portare le cose a un livello completamente nuovo di fastidio promozionale.

Come condiviso dal colosso dell’e-commerce con sede a Seattle in un nuovo post sul blog, sta introducendo una nuova gamma di annunci per Prime Video che saranno “interattivi e acquistabili” e includeranno caroselli di beni acquistabili quando un utente mette in pausa il video. “Stiamo sviluppando esperienze innovative per aiutare i brand a interagire meglio con i clienti, mentre lavoriamo per trasformare la pubblicità in streaming attraverso la nostra combinazione differenziata di portata, segnali proprietari e tecnologia pubblicitaria“, ha affermato Alan Moss, vicepresidente delle vendite pubblicitarie globali per Amazon Ads.

Durante le pause pubblicitarie appariranno caroselli di acquisti, in cui i marchi saranno in grado di visualizzare una scaletta scorrevole dei loro prodotti collegati ad Amazon. Se interagisci con il carosello di acquisti, l’annuncio verrà automaticamente messo in pausa e la riproduzione riprenderà quando l’interazione viene interrotta.

Allo stesso modo, quando gli spettatori mettono in pausa lo spettacolo o il film che stanno guardando su Prime Video, un nuovo annuncio traslucido con i “messaggi e immagini del marchio” associati apparirà accanto ai pulsanti “Aggiungi al carrello” e “Ulteriori informazioni”. Questo scompare non appena lo spettatore riprende il contenuto che stava guardando.

Purtroppo, ci sono anche annunci di curiosità sul marchio in cui gli inserzionisti possono condividere fatti sul loro marchio e aiutare gli spettatori a conoscere i servizi e i prodotti del marchio. Ci sono anche premi come crediti per gli acquisti Amazon nel mix “con l’acquisto di articoli idonei”.

Amazon afferma che, secondo la sua ricerca, gli annunci interattivi su Prime Video aumentano il coinvolgimento dell’inserzionista correlato più degli annunci non interattivi, “aumentando 10 volte più visualizzazioni e conversioni delle pagine dei prodotti“. Tuttavia, il modo in cui ciò influisce sull’esperienza e sulla soddisfazione dell’utente rimane un mistero. Il gigante dell’e-commerce ha anche affermato di avere una portata mensile supportata da pubblicità di oltre 200 milioni a livello globale e, con un numero così elevato, sta post sul blog raccogliendo quella somma pubblicitaria.

