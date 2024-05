Blackview ha di recente presentato il nuovo Blackview Tab 16 Pro ed io ho avuto la possibilità di testarlo per una decina di giorni. Vi dico sin da subito che il suo cavallo di battaglia, oltre al prezzo economico, è la consumazione di media in streaming.

Il Blackview Tab 16 Pro è un tablet economico che ridefinisce prestazioni e convenienza. Funzionando su Android 14, questo tablet offre prestazioni solide e dispone di tutti gli accessori necessari direttamente in confezione.

Pro Ottimo rapporto qualità prezzo

Autonomia di lunga durata

Cover e stylus inclusi in confezione Contro Qualità delle fotocamere non elevata

Poco utile in ambito "Pro" di lavoro

Unboxing

Gli unboxing negli ultimi anni sono diventati alquanto inutili, vista l’assenza di qualsiasi accessorio e l’uniformità nell’offerta dei produttori. Nel caso di Blackview Tab 16 Pro però c’è tanto da parlare, vista la presenza di cover e stylus.

Il Blackview Tab 16 Pro è arrivato in una scatola robusta contenente tutto il necessario per il funzionamento del tablet. Il tablet arriva già inserito in una cover che ha anche un cavalletto. C’è poi una stylus e il caricabatteria rapido da 18 W, insieme allo spillino per l’estrazione del carrellino della Dual SIM (o microSD) e alla manualistica cartacea.

Caratteristiche tecniche

Il tablet è alimentato dal SoC Unisoc T616 con CPU Octa-core da 2 GHz e GPU ARM Mali-G57. Questo è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato (con espansione microSD fino a 1 TB). Il suo display FHD+ IPS da 11 pollici offre un’esperienza visiva piacevole, completata da un doppio altoparlante stereo per un audio coinvolgente.

A differenza di molti altri tablet che escludono la connettività di rete offrendo solo un chip WiFi + Bluetooth, il Blackview Tab 16 Pro mette a disposizione un modem 4G con nano SIM (Dual SIM oppure 1 nanoSIm e 1 microSD) che permette un utilizzo anche in mobilità.

Cosa che potrebbe sembrare strana su di un tablet ma che a mio modo di vedere ha molto senso è la presenza di un chip GPS (con supporto anche per GLONASS, Galileo e Beidou) per la navigazione stradale. Unendo ciò a Google Maps, è possibile realizzare il navigitore satellitare perfetto con display enorme per tutte le gite e i viaggi.

Qualità costruttiva

Immediatamente sono rimasto colpito dalla struttura del Blackview Tab 16 Pro. Seppur sia realizzato in plastica, niente sembra allentato o “scricchiolante” e posso trasportarlo facilmente grazie al suo peso non troppo esagerato di 533 g. Poiché viene fornito con una cover con cavalletto, non devi preoccuparti delle superfici scivolose. I pulsanti di accensione e volume hanno risposto istantaneamente, il che è sempre un buon segno di qualità.

Il posizionamento del pulsante di accensione in alto a sinistra e i pulsanti del volume sotto offrono un facile accesso e un controllo intuitivo. La porta USB-C, comodamente posizionata quando il dispositivo è appoggiato, consente la ricarica indipendentemente dall’orientamento.

Estrarre il dispositivo dalla custodia rivela un dispositivo liscio al tatto, ad eccezione di una leggera sporgenza dove si trova lo schermo. Per mantenere un’esperienza fluida, consiglio di lasciare la custodia inserita, poiché migliora sia il comfort che la protezione.

Esperienza d’uso e gaming

Con un peso di 533 grammi, senza contare la cover, consiglio di avere una superficie su cui appoggiare il tablet per lunghi periodi di uso. O, al meglio, utilizzarlo da sdraiati appoggiandoselo alla pancia. Durante i miei test serali, ho messo un cuscino sulla pancia minimizzando ulteriormente il potenziale fastidio. Di giorno invece l’ho appoggiato a una scrivania.

Per lo streaming, il chipset funziona brillantemente. Non ho riscontrato alcun crash delle app anche quando ne ho aperte diverse. Il tutto con il pieno supporto ai DRM Widewine L1, ovvero quelli che permettono di godersi Amazon Prime Video, Netflix e gli altri contenuti in streaming alla massima qualità consentita (in questo caso Full HD).

Questo è dovuto anche alla presenza di DokeOS 4.0, versione personalizzata dell’azienda del sistema operativo Android 14 (la stessa di quella presente su Blackview Shark 8). Questa combinazione risulta essere molto ottimizzata e garantisce prestazioni nella navigazione senza problemi o impuntamenti.

Per quanto riguarda il suo essere “Pro” e quindi pensato per il lavoro, non ci siamo. C’è la suite WPS Office preinstallata ma fra Android che non è pensato per essere ai livelli di Windows o macOS in ambito lavorativo e le prestazioni non troppo spinte del tablet, l’unica esperienza lavorativa fattibile sul Blackview Tab 16 Pro è la visualizzazione di PDF.

Sfortunatamente, non consiglierei il Blackview Tab 16 Pro nemmeno per i giochi 3D più impegnativi perché non può eseguire la maggior parte dei titoli che ho testato con impostazioni molto più elevate rispetto a quelle minime.

Ho testato Genshin Impact, Honkai: Star Rail e PUBG Mobile. Avrei voluto provare anche Fortnite, ma l’app Epic Games Store diceva che il tablet non lo supportava. A parte PUBG, ho dovuto eseguire le impostazioni minime per avere framerate e prestazioni accettabili.

Discorso diverso invece per il retrogaming.

Come per le SBC Android, mi sono configurato il tablet per l’utilizzo come retro console. Nel mio caso ho scelto NetherSX2 (versione con patch di AetherSX2) per i giochi PS2, DuckStation per i giochi PSX, di PPSSPP per i giochi PSP e di RetroArch per tutte le altre console da emulare. Il tutto condito con il front end Daijisho per avere un’interfaccia grafica dedicata che racchiuda tutti i giochi e gli emulatori.

In termini di prestazioni il SoC Unisoc T616 consente di avere delle prestazioni abbastanza fluide con titoli PS1, Nintendo 64 e antecedenti. Qualche difficoltà invece l’ho riscontrata nell’utilizzo di NetherSX2 (emulatore patchato di AetherSX2) per i giochi PS2, dove il frame rate non è stato stabile nemmeno con una scala di risoluzione 1X.

Qualità fotografica ed autonomia

Utilizzare un tablet per scattare foto o registrare video non era l’ideale 10 anni fa e non lo è nemmeno oggi. Al di là di questo, la qualità delle fotocamere del tablet non sono granché e, a meno di trovarsi all’aperto e in condizioni di luce perfette dove la qualità è sufficiente, in tutti gli altri scenari farete meglio a utilizzare il vostro smartphone. La fotografia non è quello per cui questo tablet è stato pensato.

Le cose cambiano quando si parla di autonomia. Pur avendo una batteria non troppo capiente (per le dimensioni) da 7700 mAh, unendo un SoC di fascia bassa pensato per l’efficienza energetica e un’ottimizzazione abbastanza buona con Android 14 e DokeOS 4.0, l’autonomia è uno dei cavalli di battaglia del Blackview Tab 16 Pro.

Come al solito, il test sulla durata della batteria l’ho suddiviso in due: nei primi giorni ho stressato al massimo il tablet installando app e giochi, eseguendo vari benchmark e visualizzando molte ore di YouTube e Dazn mentre nella seconda parte mi sono limitato a un uso più blando fatto solo di visualizzazione di contenuti in streaming.

Ebbene, se nella prima parte dei test la durata della batteria arrivava oltre le 18 ore ma non di più, con l’uso più blando sono riuscito a coprire senza problemi un weekend intero avendo ancora a disposizione circa il 15% di carica. La ricarica, pur venendo pubblicizzata come “veloce”, non eccelle ma non è nemmeno scadente. Una ricarica completa col caricabatteria in confezione necessita di circa 3 ore.

Conclusioni e link all’acquisto

Gran parte del prezzo di vendita di smartphone e tablet più blasonati lo si deve al marchio famoso. Tuttavia, ciò è bilanciato anche da caratteristiche hardware di buon livello e supporto software pluriennale.

Quando si va ad acquistare un tablet economico come il Blackview Tab 16 Pro si sa già dall’inizio che il focus sull’essere economico arriva a spese di prestazioni e supporto. Ciò non toglie che questo modello ha una sua nicchia di mercato ben specifica che, a mio avviso, non è nemmeno tanto piccola. Sto parlando di coloro vogliono un dispositivo con ampio display solamente per la visualizzazione di contenuti video e fotografici sui social. E il Blackview Tab 16 Pro è pensato proprio per tali persone.

Se siete interessati all’acquisto del Blackview Tab 16 Pro al prezzo di appena 169,99 euro, potete utilizzare i link che vi lascio qui di seguito che vi permetteranno di risparmiare qualcosina anche sul prezzo di listino.

Blackview Tab 16 Pro a 169,99 euro | Link Amazon (codice promo BOMP9XGP per avere il 3% di sconto extra) | Link Aliexpress