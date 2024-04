La prima beta di Android 15 sta venendo lanciata un mese prima del Google I/O 2024. Android 15 Beta 1 è disponibile da oggi sui dispositivi Pixel.

Android 15 Beta 1 è la “versione iniziale di qualità beta” e la prima di questo ciclo ad essere disponibile come aggiornamento via OTA per gli iscritti al programma Android Beta.

Come abbiamo accennato alcune volte negli ultimi mesi, Android 15 non è un radicale rinnovamento del sistema. Sembrerà molto simile ad Android 14. Tuttavia, ciò non significa che non siano incluse cose nuove ed entusiasmanti.

Pixel compatibili

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Archiviazione dei dati

Il nuovo strumento di archiviazione ti consente di archiviare un’app direttamente da Android. Vai all’elenco dell’app nelle Impostazioni Android e premi il pulsante Archivia che trovi lì. Ciò rimuoverà la maggior parte dei dati associati a quell’app ma manterrà intatti i tuoi dati personali. Quando desideri nuovamente l’app sul tuo sistema, ripristinala dalla stessa pagina Impostazioni. Ciò scarica nuovamente tutti i dati dell’app mancanti e ripristina l’app allo stesso stato in cui si trovava prima dell’archiviazione.

Essenzialmente, questo è uno strumento che aggiunge una bella via di mezzo tra mantenere un’app installata o disinstallarla completamente. Quando disinstalli un’app e poi la reinstalli, perdi molti dati, incluso il tuo login salvato. Ma questo non è un problema con l’archiviazione, quindi questo è un nuovo strumento interessante.

App edge-to-edge

In termini di modifiche rivolte all’utente, “le app destinate ad Android 15 vengono visualizzate edge-to-edge per impostazione predefinita sui dispositivi”. Le applicazioni verranno visualizzate dietro gli stati del sistema e le barre dei gesti.

Oggi, gli sviluppatori che creano app destinate ad Android 14 o versioni precedenti possono scegliere di far sì che le loro app occupino l’intero display. Se lo fanno, assomiglia all’immagine che vedi in alto a destra. In caso contrario, assomiglia all’immagine a sinistra.

Le app destinate ad Android 15, tuttavia, riempiranno automaticamente l’intero schermo, indipendentemente dal fatto che lo sviluppatore scelga o meno che ciò accada. Ci vorrà del tempo, ma alla fine tutte le principali app assomiglieranno all’immagine a destra, dando ad Android un aspetto uniforme che sfrutta al meglio l’intero display.

Le barre di sistema sono trasparenti o traslucide e il contenuto verrà posizionato dietro per impostazione predefinita.

Altre novità di Android 15

Un nuovo E2eeContactKeysManager “facilita la crittografia end-to-end (E2EE) nelle tue app Android fornendo un’API a livello di sistema operativo per l’archiviazione di chiavi pubbliche crittografiche“.

La nuova classe ProfilingManager consentirà agli sviluppatori di raccogliere determinati tipi di informazioni dagli utenti in un modo più semplice e più performante.

La nuova giustificazione tra caratteri è una modifica che consentirà una migliore visualizzazione delle lingue che utilizzano la spaziatura tra le lettere per la segmentazione, come cinese, giapponese, ecc.

Android 15 beta 1 | Download

Se avete uno dei Pixel compatibili, potete procedere al download della prima beta della nuova versione iscrivendovi al programma Android Beta.