A poche settimane dal lancio della serie Pixel 8, Google ha interrotto l’abbonamento Pixel Pass, chiudendolo ai nuovi abbonati.

In concomitanza con il lancio della serie Pixel 6, Google ha iniziato a offrire un abbonamento all-in-one che raggruppava uno smartphone Pixel, una protezione Preferred Care, spazio di archiviazione sul cloud Google One, YouTube Premium e Google Play Pass. Per il cliente giusto, i piani Pixel Pass, che partivano da $ 45 negli USA, erano affari solidi, offrendo un modesto sconto sul pacchetto. Detto questo, Pixel Pass era disponibile solo negli Stati Uniti (in Europa è stato registrato il marchio ma non è mai arrivato).

Tuttavia, sembra che Google potrebbe non aver trovato abbastanza clienti giusti. In un annuncio condiviso su una nuova pagina di supporto, Google ha confermato che l’abbonamento Pixel Pass è stato interrotto a partire dal 29 agosto 2023. L’azienda cita la sua attenzione “all’offerta per il miglior valore” e alla “flessibilità” del cliente.

Il nostro obiettivo è offrire il miglior valore dei nostri prodotti hardware, offrendo allo stesso tempo agli utenti la flessibilità di acquistare i loro servizi preferiti. In futuro, continueremo a valutare le offerte in base al feedback dei clienti, fornendo loro diversi modi per accedere al meglio di Google.

È importante notare che la cosa principale che cambia oggi è che non è più possibile acquistare un nuovo smartphone tramite il pacchetto Pixel Pass. I clienti esistenti non sono interessati dal cambiamento di oggi e gli abbonamenti attivi continueranno normalmente fino alla fine del periodo di due anni.

In qualità di abbonato esistente, puoi continuare con la durata del tuo abbonamento Pixel Pass esistente, ovvero 2 anni dalla spedizione del dispositivo Pixel Pass. Non potrai eseguire l’aggiornamento a un nuovo telefono con Pixel Pass alla fine del periodo di 2 anni.

