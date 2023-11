Quando si discute dei migliori servizi di streaming per i giochi, era solo questione di tempo prima che il gigante aziendale Amazon entrasse in scena: per fortuna, dopo aver lanciato l’anno scorso il servizio di streaming Luna negli USA e in diversi mercati europei nei mesi scorsi, nei giorni scorsi lo ha reso disponibile ufficialmente anche in Italia.

Ma, ovviamente, con il cloud gaming in aumento, Amazon Luna deve scontrarsi con leader come xCloud di Microsoft e GeForce Now di Nvidia. Quindi, con Amazon Luna che espande ufficialmente il supporto dei dispositivi e raggiunge i giocatori in Italia, abbiamo messo insieme una guida che spiega esattamente perché la piattaforma di streaming premium di Amazon merita il tuo tempo sullo schermo.

Piani di abbonamento flessibili

Amazon Luna offre piani di abbonamento suddivisi su canali che incapsulano generi o marchi di gioco specifici, risultando in una libreria di giochi mista a cui puoi iscriverti frammentariamente, a seconda dei tuoi interessi. Attualmente sono disponibili quattro diversi canali:

Luna+ a 10 euro al mese

Prime Gaming è gratuito per gli abbonati Prime

Ubisoft+ a 18 euro al mese

Jackbox Games a 5 euro al mese

Ubisoft si rivolge a coloro che cercano un’esperienza di gioco premium con titoli AAA. Al contrario, coloro che cercano pacchetti convenienti per l’intrattenimento familiare apprezzerebbero il canale di giochi Jackbox a soli 5 euro al mese. Le famiglie ora possono giocare ai giochi di società senza acquistare una console costosa.

Per chi ha un account Ubisoft e possiede già alcuni titoli, collegare il proprio account consente di riprodurre in streaming un numero selezionato di giochi e trasferire i dati di salvataggio supportati.

Prestazioni di gioco stabili

La valutazione delle prestazioni di Luna è l’elemento essenziale in questo elenco. La qualità deve essere di prim’ordine durante lo streaming; in caso contrario, i concorrenti potrebbero essere un’opzione migliore. La buona notizia è che Amazon Luna è stata elogiata per aver offerto prestazioni stabili su più dispositivi, raggiungendo il massimo a 1080p a 60 FPS.

Che tu voglia giocare su PC Windows, su Mac, su Linux, su smarphone o anche su Smart TV, Amazon Luna ti copre perfettamente.

Xbox Game Streaming arriva a un massimo di 720p mentre, di contro, Nvidia GeForce NOW arriva addirittura al 4K (anche se con un prezzo superiore).

Amazon consiglia una connessione di almeno 10 Mbps su un Wi-Fi a 5 GHz (2,4 GHz è ancora supportato) per le migliori prestazioni. Le prestazioni chiaramente possono variare poiché gran parte del cloud gaming dipende dalla tua connessione Internet e dal percorso verso il server del gioco, ma almeno Luna offre alcuni modi per aggirare questi problemi.

Facilità di streaming su Twitch e interazione su Discord

Prima di Luna, Amazon ha messo le mani su Twitch. Una certa integrazione fra i due servizi era da aspettarsela. Luna offre un potente strumento di integrazione con Twitch, permettendo la trasmissione del tuo gameplay di Luna con pochissimo tempo di configurazione richiesto. La transizione fluida tra il gioco e la visione dei tuoi streamer Twitch preferiti può fornire un altro modo per godersi i giochi social. Inoltre, uno stretto legame con Twitch potrebbe essere un’opportunità poco costosa per esplorare lo streaming come hobby.

Gli streamer Twitch spesso creano gruppi social su Discord. Amazon Luna ha un modo per integrare Discord con la tua attività. Gli account Discord connessi mostreranno la tua attività su Luna come stato interattivo su Discord.