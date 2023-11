Il processo in corso tra Epic Games e Google ha rivelato molte curiosità interessanti sulle due società (e su come Google fa affari con altre aziende come Apple e Spotify), e ora sono emerse alcune e-mail in cui Google discuteva dell’idea di riacquistare Epic Games prima ancora che Stadia, la sua piattaforma di gioco cloud ormai morta, fosse lanciata.

Come riportato da The Verge, Google a un certo punto stava lavorando al “Progetto Elektra“, che avrebbe visto la società cercare di ottenere una partecipazione di controllo in Epic Games come un modo per influenzare “l’approccio di Epic ad Android“. Un’e-mail di Don Harrison di Google spiega:

Giovedì porteremo un pacchetto di offerte a BC con riferimento a Epic. Ho parlato con Jamie e penso che abbiamo bisogno di un paio di pagine su come potrebbero essere gli investimenti e di qualcuno con cui discutere (sulla base di ciò che possiamo raccogliere pubblicamente). Abbiamo appena fatto una chiamata preparatoria e l’investimento era l’unico modo a cui le persone potevano realisticamente pensare per influenzarle sull’approccio di Epic ad Android, perché è facile immaginarci che investiamo miliardi e una valutazione ridicola (per tutti tranne che per le persone di corpdev).

Sull’argomento, niente meno che il leader di Stadia, Phil Harrison, è intervenuto con “razionali strategici di alto livello” per Google che investe in Epic Games, dicendo che ne trarrebbero beneficio YouTube (aumentando il “tempo di visione del gioco”), Google Cloud (cambiando Fortnite dai servizi cloud di Amazon a quelli di Google) e anche “Yeti”.

“Yeti”, ovviamente, finì per essere Google Stadia. Il “Progetto Yeti” è stato utilizzato durante lo sviluppo della piattaforma fino al suo debutto formale alla fine del 2019. Harrison ha specificamente elencato Fortnite sulla piattaforma come vantaggio, insieme al “supporto Unreal Engine per tutti i giochi“.

In risposta a quell’e-mail, Dave Sobota di Google ha lanciato l’idea di acquisire interamente Epic Games con l’aiuto di Tencent Games, che ha già una partecipazione in Epic, per eventualmente “fare molte cose commerciali profonde con Epic“.

Apparentemente Google ha discusso di investire fino a $ 2 miliardi circa con l’obiettivo di ottenere una partecipazione del 20% in Epic, come osserva ulteriormente The Verge, ma ovviamente non è mai andato da nessuna parte. Tuttavia, è affascinante pensare a come sarebbero potute apparire le cose se Google avesse intrapreso questa strada.

via