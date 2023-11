Google paga ad Apple il 36% di tutte le entrate pubblicitarie generate ogni volta che qualcuno effettua una ricerca su Google utilizzando il browser Safari di Apple. Il numero, che avrebbe dovuto rimanere confidenziale, è stato rivelato lunedì da Kevin Murphy, professore di economia all’Università di Chicago durante la sua testimonianza a nome di Alphabet al processo in corso presso il Dipartimento di Giustizia della società a Washington.

Il numero fa più luce sulla relazione tra due delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, che negli ultimi anni è stata sottoposta al controllo antitrust. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Google di utilizzare le sue vaste risorse per mantenere la posizione dominante sul mercato pagando aziende come Apple, i cui dispositivi iPhone, iPad e Mac contano complessivamente miliardi di utenti, per essere il motore di ricerca predefinito su Safari. Nel 2019 la cifra pagata da Google a Apple ammontava a 10 miliardi di dollari. 2021, secondo quanto riferito, Google ha pagato Apple “circa 18 miliardi di dollari” per rimanere il motore di ricerca predefinito su Safari, ha rivelato un rapporto del New York Times.

La settimana scorsa, Google e Apple avevano sollevato obiezioni rendendo pubblici i dettagli del loro accordo. Google ha affermato che rendere pubblici maggiori dettagli “minerebbe irragionevolmente la posizione competitiva di Google rispetto sia ai concorrenti che ad altre controparti” in una dichiarazione del tribunale.

Non è chiaro quante entrate pubblicitarie Google generi da Safari, ma è lecito ritenere che il 36% di quella cifra ammonterebbe probabilmente a decine di miliardi di dollari. Nel 2022, le entrate totali di Google sono state di 279,8 miliardi di dollari e la maggior parte proveniva dalla pubblicità.

