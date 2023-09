Abbiamo già visto OpenAI e Salesforce incorporare i loro chatbot autonomi in piattaforme di machine learning più grandi e complete che coprono l’ampiezza e la profondità delle loro attività. Adesso però Google ha annunciato che il suo Bard AI, da poco disponibile anche in Italia, sta ricevendo lo stesso trattamento e ha il potere di estrarre dati in tempo reale da altre applicazioni Google tra cui Documenti, Mappe, Lens, Voli, Hotel e YouTube. Il tutto per fornire risposte chatbot più pertinenti e utilizzabili.

Bard è ora la colonna portante dell’ecosistema Google

“Ho avuto la grande fortuna di far parte del team fin dall’inizio“, ha detto a Engadget Jack Krawczyk, responsabile del prodotto per Bard. “Questo giovedì segna sei mesi da quando Bard è venuto al mondo.”

Ma nonostante la rapida diffusione della tecnologia, Krawczyk ammette che molti utenti rimangono diffidenti nei suoi confronti, o perché non ne vedono un immediato utilizzo nella loro vita personale o perché “alcuni altri dicono: ‘Ho sentito anche questo inventa un sacco di cose.’”

Le nuove funzionalità di Bard hanno lo scopo di aiutare a mitigare queste preoccupazioni e costruire la fiducia del pubblico nella tecnologia attraverso una maggiore trasparenza e un ragionamento più completo da parte dell’intelligenza artificiale.

“Abbiamo iniziato parlando di Bard come collaboratore creativo perché abbiamo visto nei nostri test iniziali che è così che le persone lo usano“, ha continuato. “A sei mesi dall’inizio dell’esperimento, quell’ipotesi è davvero valida.“

La nuova iterazione di Bard “è la prima volta che un modello linguistico non si limiterà a parlare di quanto è sicuro della sua risposta trovando contenuti da tutto il web e collegandosi ad essi“, ha detto Krawczyk. “È anche la prima volta che il modello linguistico è disposto ad ammettere di aver commesso un errore o di aver sbagliato qualcosa, e riteniamo che sia un passo fondamentale.”

Krawczyk osserva che il feedback fornito dagli utenti dello strumento sperimentale nell’ultimo semestre ha consentito all’azienda di iterare rapidamente modelli linguistici sempre più robusti, “più intuitivi e fantasiosi”.

L’accesso di Bard ai dati delle app Google è facoltativo e disattivato di default

E per dissipare le preoccupazioni sul fatto che Google possa potenzialmente avere ancora più accesso ai tuoi dati personali di quanto non abbia già, la società ha promesso che “i tuoi contenuti di Gmail, Documenti e Drive non vengono visti da revisori umani, utilizzati da Bard per mostrarti annunci o utilizzati per addestrare il modello Bard“. Inoltre, gli utenti potranno entrare e uscire dal sistema a piacimento e potranno consentire o negare l’accesso a file specifici.

Inizialmente il servizio è disponibile solo per gli utenti non aziendali in inglese, anche se la società sta lavorando per espandere tali offerte in futuro.

“Riteniamo che questo sia un passaggio davvero critico, ma nella comunicazione è necessario molto contesto“, ha affermato Krawczyk. “Crediamo che sfruttare davvero un Web sano e aperto sia fondamentale perché ciò che abbiamo scoperto nei primi sei mesi di Bard è che le persone vedranno una risposta e poi seguiranno con contenuti affidabili per comprendere effettivamente e approfondire. Siamo entusiasti di fornire tutto ciò alle persone che vivono questa nuova esperienza”.

