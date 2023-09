SEI Robotics ha presentato il SoC Amlogic S905X5, nuovo top gamma che vedremo nei prossimi set-top-box con Android TV e Google TV.

Pur essendo completamente assenti dal mondo degli smartphone, i chip Amlogic alimentano tantissimi dispositivi diversi basati sul sistema operativo Android TV e Google TV, inclusa la gamma Chromecast di Google: Chromecast con Google TV (4K) utilizza un Amlogic S905X3, una generazione dietro l’S905X4 che si trova in dispositivi di altre marche, come Mecool.

Questa settimana, SEI Robotics ha iniziato a mostrare un nuovo reference design di set-top-box che utilizza il nuovo SoC Amlogic S905X5. Oltre ad avere una maggiore potenza, le novità più succose riguardano il supporto per tecnologie come Dolby Atmos, eARC, frequenza di aggiornamento variabile e altro.

Excited to announce at #IBC2023 that #SEIRobotics is ready to launch the Next-gen Amlogic #S905X5 Ai-SR ATV Box, which incorporates a New-gen CPU, 4K HDR UI, NPU 2x4Kp60 decoder & H266/VCC.@Dolby Atmos, EARC, VRR & QMS. 2-gen advanced 6nm technology, 50% less power consumption. pic.twitter.com/vKYls4FMtD — SEI Robotics (@SEIRobotics) September 16, 2023

Il più grande aggiornamento potrebbe essere semplicemente in termini di efficienza, con il chip Amlogic S905X5 che sta venendo prodotto con un processo di produzione a 6 nm, un balzo in avanti rispetto al processo a 12 nm dell’X4.

Anche se ciò non avrà lo stesso impatto di uno smartphone (la durata della batteria sarebbe il più grande vantaggio complessivo, cosa però del tutto ininfluente su questo genere di dispositivi), la migliore efficienza potrebbe comportare un hardware più piccolo, come il dongle Chromecast di Google, in grado di racchiudere più energia in un dispositivo più piccolo e forse con meno problemi per quanto riguarda il calore.

Su LinkedIn, SEI afferma che il suo box di test registra un consumo energetico inferiore del 50% utilizzando il nuovo chip.

Lo stesso post prosegue menzionando una GPU Mali-G310 con clock a 1 GHz e una VPU che supporta AV1, H.265, VP9 e altri principali codec. Secondo CNX-Software, la nuova CPU potrebbe utilizzare i core Cortex-A510 aggiornati di ARM che hanno debuttato nel 2021.

Sulla carta, sembra davvero che l’X5 sarà un aggiornamento molto grande rispetto all’attuale generazione X4.

Per quanto riguarda quando questo nuovo chip inizierà a comparire sui nuovi dispositivi, non ne siamo poi così sicuri. I dispositivi TV tendono a muoversi a un ritmo più lento quando si tratta di aggiornamenti hardware. Detto questo, c’è un posto dove sarebbe bello vedere questo chip. Sembra che Google stia preparando un nuovo Chromecast con Google TV e, dato il ciclo di aggiornamento dell’azienda di tre o più anni, ottenere le ultime novità da Amlogic contribuirebbe notevolmente a garantire che il dispositivo sia rilevante per alcuni anni a venire.

