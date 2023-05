Samsung mostra il Sensor OLED Display, dove l’intera superficie può scansione le impronte

I telefoni Samsung sono sempre stati noti per i loro display spettacolari. In effetti, uno dei motivi per cui l’S23 Ultra è arrivato nella nostra lista dei migliori telefoni Android è perché il suo schermo era il migliore della sua classe. Man mano che altre aziende si avvicinano alla qualità visiva dei display Samsung, l’azienda sudcoreana sta cercando di ampliare nuovamente il divario. Questa volta sta lavorando sul Sensor OLED Display, un nuovo pannello OLED che sarà in grado di leggere le impronte digitali da qualsiasi punto dello schermo.

In vista della SID Display Week (Society for Information Display), Samsung ha anticipato la sua lista di progetti che include il suo nuovo Sensor OLED Display che trasformerà l’intero schermo in un lettore di impronte digitali.

Molti smartphone dispongono già di scanner sotto il display, ma generalmente sono bloccati in una posizione prestabilita perché la parte necessaria per farlo è separata dal pannello. La nuova tecnologia di Samsung fonderà il modulo nel pannello stesso, rendendo l’intero schermo in grado di leggere la tua impronta digitale.

Samsung utilizza in genere scanner di impronte digitali ad ultrasuoni nei suoi dispositivi, ma nel breve annuncio non è chiaro se questa nuova tecnologia utilizzerà lo stesso tipo di lettore. È probabile che l’azienda rivelerà di più durante la settimana, ma per ora non possiamo confermare che sarà veloce come quelli che utilizza nella serie Galaxy S.

Il Sensor OLED Display sarà anche un cardiofrequenzimetro

Tuttavia, questo nuovo pannello OLED non sarà solo un enorme lettore di impronte digitali. Sarà anche in grado di leggere la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di stress delle persone.

La luce OLED subisce modelli di riflessione distinti basati sulla contrazione e il rilassamento dei vasi sanguigni all’interno delle dita che stai usando per premere sullo schermo. Lo stesso modulo utilizzato dal pannello per le impronte digitali sarà in grado di convertire questi dati in informazioni rilevanti sulla salute dell’utente.

Mentre Samsung probabilmente rivelerà di più su questa nuova tecnologia durante la settimana, probabilmente non la vedremo incorporata nei dispositivi fino al prossimo anno. Tuttavia, Samsung ha sempre trovato nuovi modi per migliorare i display dei suoi prodotti e sarà interessante vedere che tipo di aggiornamenti otterremo sui prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

