Non solo Google One e Microsoft 365: anche Proton ha il suo piano famiglia

Il nuovo piano Proton Family combina i vantaggi dell’abbonamento per tutti i prodotti dell’azienda per un massimo di sei membri della tua famiglia.

La privacy è essenziale nel panorama digitale moderno e ogni grande azienda come Google “promette” di proteggere i tuoi dati (dagli altri, non da se stessa). Tuttavia, il marchio svizzero Proton si è fatto un nome in questo settore con servizi sicuri come Proton Mail, VPN, Drive e Calendar. L’utilizzo di questi servizi al loro massimo potenziale richiede un abbonamento ma Proton ha ora introdotto un nuovo tipo di abbonamento pensato per le famiglie.

Proton Family Plan fino a 6 familiari

Dopo i piani orientati alla famiglia di Google One e Microsoft 365 che ti consentono di condividere l’archiviazione cloud con i membri della famiglia, ora è arrivato il nuovo piano Proton Family.

I vantaggi includono 3 TB di spazio di archiviazione condiviso in Proton Drive e l’accesso senza ostacoli a tutti i servizi Proton, incluso il gestore di password Proton Pass una volta fuori dalla versione beta.

Il nuovo piano Family ti promette anche 20 GB di spazio di archiviazione cloud bonus ogni anno e l’accesso completo automatico alle versioni a pagamento di qualsiasi altro servizio Proton rilasciato in futuro.

Proton pubblicizza il suo servizio come il sostituto ideale di offerte simili di società Big Tech, ma con l’ulteriore vantaggio della crittografia end-to-end su tutto Proton. L’azienda ritiene che il nuovo Proton Family Plan possa essere utile per le famiglie in cui non tutti sono pienamente consapevoli dei rischi riscontrati online.

Parlando del lancio, il responsabile del prodotto Proton David Dudok de Wit ha dichiarato: “Il piano Proton Family ci avvicina di un passo alla nostra missione di rendere la privacy l’impostazione predefinita per tutti“.

Quanto costa il piano famiglia di Proton?

I prezzi per il nuovo piano Proton Family partono da 20 euro al mese se ci si abbona per 2 anni (fatturati come 479,76 euro in un’unica soluzione). C’è anche un’opzione di un anno a 288 euro, che equivale a 24 euro al mese. L’opzione più flessibile ti costa 30 euro con pagamento mensile.

Rispetto a Proton Unlimited per privati, che costa 12 euro se pagato mensilmente e offre 500 GB, il nuovo piano conviene di più già anche quando lo condividi solo con altre due persone.

Proton ha recentemente annunciato un’utilità di inoltro automatico per Gmail, quindi puoi provare i vantaggi di Proton Mail senza impegnarti completamente, rendendo il nuovo piano familiare ancora più facile da testare per un mese, se sei pronto. I clienti esistenti di livello Visionary possono anche aggiungere membri della famiglia al loro piano e ogni membro aggiunto ottiene gli stessi vantaggi sopra menzionati.

Ricordiamo che Proton offre uno strumento di migrazione facile da usare se provieni da un altro fornitore di servizi.