Bing è ora il motore di ricerca di ChatGPT

Alla Microsoft Build 2023 sono state annunciate diverse novità legate all’IA (proprio come al Google I/O 2023, AI è stata la parola più pronunciata sul palco). E una delle più importanti è stata quella legata a Bing come nuovo motore di ricerca all’interno di ChatGPT.

ChatGPT, sia sul web che dall’applicazione mobile, non ha più bisogno di fare affidamento sui propri modelli o plug-in per fornire informazioni agli utenti: Microsoft ha annunciato che Bing Search si sta integrando in ChatGPT per fornire risposte più pertinenti e potenzialmente più recenti.

Bing fungerà da “esperienza di ricerca predefinita“, consentendo a ChatGPT di estrarre risposte da Internet e fornire citazioni.

Microsoft e OpenAI hanno lavorato a stretto contatto negli ultimi mesi, con Bing stesso che funziona su GPT-4 (con alcune personalizzazioni per le ricerche). Bing funziona visualizzando le risposte in forma dettagliata o riassuntiva e fornisce fatti e suggerimenti con note a piè di pagina di sorta – funzionalità che può portare a ChatGPT per, possibilmente, fornire informazioni più precise.

In precedenza, ChatGPT si basava esclusivamente su singoli plug-in per accedere a qualsiasi informazione recente.

Codice condiviso fra i plug-ins di ChatGPT e Bing Chat

Altra novità interessante riguarda lo sviluppo dei plug-ins. Microsoft ha svelato che verrà usato lo stesso codice fra Bing Chat e ChatGPT, così che i plug-ins sviluppati per l’uno siano disponibili, senza alcuna modifica, anche per l’altro.

Bing sta anche aggiungendo una serie di aziende alle sue opzioni di plug-in in-chat, come Expedia, Zillow e Klarna, per comunicazioni mirate su argomenti come viaggi e acquisti. Anche la piattaforma plug-in comune viene integrata nativamente in Microsoft Edge, dove Bing è già integrato.

La sequenza temporale esatta per ciascuno di questi sviluppi non è del tutto chiara al di là dell’integrazione immediata di Bing in ChatGPT per gli abbonati Plus. Secondo Microsoft, gli account gratuiti potranno accedere a Bing tramite un plug-in “presto” e le esperienze dei plug-in aziendali saranno disponibili nelle “prossime settimane”.

via