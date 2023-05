Amazon lancia il nuovo Fire Max 11, il suo tablet più premium di sempre

Per oltre un decennio, i tablet Amazon Fire hanno offerto prestazioni accettabili per il loro prezzo, con l’iterazione Fire 7 più recente che costa meno di 100 euro. Ma oggi Amazon sta cercando di puntare a un pubblico leggermente più ricco con la sua ultima aggiunta Fire Max 11.

Amazon Fire Max 11 è il più grande, potente e premium tablet offerto dell’azienda. È un passo avanti rispetto ai precedenti tablet Fire, con un pannello più nitido, una struttura in alluminio e una maggiore attenzione alla produttività che mai. Ma con questi miglioramenti arriva un prezzo più alto, e non è chiaro se il solito pubblico di Fire si troverà attratto da questo dispositivo da 269 euro.

Il display è il cavallo di battaglia

Amazon Fire Max 11 è un dispositivo completamente nuovo per Amazon, che rappresenta una versione più premium del suo precedente prodotto di fascia alta, Fire HD 10 Plus. Come ci si aspetterebbe, il punto forte di Fire Max 11 è il suo display, un pannello da 11″ con una risoluzione di 2000 x 1200 che, almeno sulla carta, suona piuttosto attraente per gli occhi.

Le sue proporzioni 5:3 sono in realtà un po’ più larghe dei display 16:10 che troverai sulla serie Fire HD 10, il che potrebbe rendere il pacchetto di produttività di Amazon un po’ imbarazzante. Ma con 410 nit di luminosità, dovrebbe essere visibile anche in condizioni abbastanza luminose, perfette per guardare film nel retro di un’auto durante un lungo viaggio.

Costruzione più premium che mai

Ovviamente, non è solo il display a distinguerlo dai precedenti tablet Fire. Questo nuovo Amazon Fire Max 11 utilizza un design completamente nuovo, abbandonando la plastica economica dei modelli precedenti per una scocca in alluminio. Il peso è solo un pochino più leggero del Tab S8 di dimensioni simili di Samsung, il che dovrebbe renderlo facile da tenere per lunghi periodi di tempo.

Mentre cerca di passare a una gamma più premium, Amazon sta aggiungendo alcuni miglioramenti alla qualità della vita per rendere Fire Max 11 un po’ più attraente per i potenziali acquirenti. È il primo dispositivo Fire a sfoggiare un sensore di impronte digitali, con il pulsante di accensione che fa il doppio dovere qui.

Nel frattempo, Amazon sta anche evidenziando la sua coppia di fotocamere da 8 MP sul davanti e sul retro come strumenti perfetti per partecipare alle videochiamate, sia con gli amici che con i colleghi da remoto.

Un balzo nelle prestazioni

Il problema più grande con i tablet di Amazon, a parte la mancanza del Google Play Store, è sempre stata la loro performance. L’azienda spera di affrontare questo problema con un processore più potente, ma sono curioso di sapere come si comporterà effettivamente nell’uso quotidiano.

Sebbene Amazon affermi un aumento della velocità di quasi il 50% rispetto al suo prossimo tablet più veloce, questo non dice molto. Il Fire Max 11 sfoggia un processore Mediatek MT8188J, che sembra essere un chip di fascia bassa progettato per i tablet del 2020.

Allo stesso modo, 4 GB di RAM sono una quantità irrisoria di memoria nel 2023, così come il limite di 128 GB di spazio di archiviazione. Per fortuna, quest’ultimo può essere risolto tramite lo slot per schede microSD.

Per lo meno, le quattordici ore di durata della batteria promesse sembrano allettanti.

Disponibilità e prezzi

Al momento non abbiamo indicazioni per l’Italia ma, nel mercato tedesco, l’Amazon Fire Max 11 avrà il seguente listino: