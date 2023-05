Android 14 si arricchisce di tante nuove scorciatoie da tastiera

Google è fortemente motivata a migliorare l’esperienza Android sui dispositivi a grande schermo ora che la società ha annunciato Pixel Fold e Pixel Tablet. Android 14 ha una serie di nuove funzionalità che dovrebbero aiutare in questo senso, dalle coppie di app a schermo diviso all’utilizzo della navigazione gestuale durante il trascinamento della selezione. Ma i maggiori miglioramenti nella nuova versione Android 14, almeno per gli utenti di tablet, potrebbero riguardare solo le tastiere fisiche esterne.

L’esperto di Android, Mishaal Rahman, ha scoperto un menu completamente rinnovato per le scorciatoie da tastiera in Android 14 Beta 2. Il nuovo menu è disponibile solo per dispositivi a grande schermo su Android 14 in questo momento e sostituisce l’elenco di scorciatoie che puoi trovare in Android 13 sotto Impostazioni -> Sistema -> Lingue e input -> Tastiera fisica.

If you connect a physical keyboard to a large screen device running Android 14, under Settings > System > Keyboard > Physical keyboard, the "keyboard shortcuts" menu will now show a MUCH more comprehensive list of available keyboard shortcuts, as shown below! pic.twitter.com/lwKmvMG5Tq — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 22, 2023

Tuttavia, su Android 14, le impostazioni per le tastiere fisiche sono state riorganizzate, quindi troverai queste scorciatoie in Impostazioni -> Sistema -> Tastiera -> Tastiera fisica.

Accesso all’area notifiche Cerca + N Screenshot Cerca + Ctrl + S Accesso alla lista di scorciatoie Cerca + / Tasto indietro Cerca + ~ | Cerca + Backspace | Cerca + Freccia Sinistra Accesso alla home screen Cerca + H | Cerca + Return Vista delle app aperte Cerca + Tab Passa fra le app aperte (in avanti) Alt + Tab Passa fra le app aperte (indietro) Alt + Shift + Tab Ricerca Cerca Nascondi e mostra la taskbar Cerca + T Accesso alle impostazioni di sistema Cerca + I Accesso a Google Assistant Cerca + A Blocca lo schermo Cerca + L Accedi a Note Cerca + Ctrl + N Split screen con l’attuale app a destra Cerca + Ctrl + Freccia Destra Split screen con l’attuale app a sinistra Cerca + Ctrl + Frecia Sinistra Passa dallo split screen allo schermo intero Cerca + Ctrl + Freccia Su Muovi le app nello split screen Cerca + Ctrl + Freccia Giù Cambia la lingua della tastiera (in avanti) Ctrl + Spazio | Cerca + Spazio Cambia la lingua della tastiera (indietro) Ctrl + Shift + Spazio | Ctrl + Cerca + Spazio Apri l’assistente digitale Cerca + A Apri il browser predefinito Cerca + B Apri la calcolatrice Cerca + U Apri il calendario Cerca + K Apri i contatti Cerca + C Apri l’app email predefinita Cerca + E Apri l’app per le mappe predefinita Cerca + M Apri l’app per la musica Cerca + P Apri l’app per gli SMS Cerca + S

L’elenco è molto più robusto della sua attuale implementazione, con un totale di 34 scorciatoie per 29 funzioni separate, rispetto alle 13 che vediamo oggi su Android 13. Le combinazioni di tasti sono ora raggruppate anche in tre schede per una migliore organizzazione: Sistema, Input e Apri app – e c’è una barra di ricerca per setacciare rapidamente le opzioni.

Tuttavia, non tutte le scorciatoie sono nuove, ovviamente.

