Instagram ha lanciato la possibilità di eseguire il download dei Reels pubblici a giugno, ma ha limitato la disponibilità della funzionalità agli utenti di dispositivi mobili negli Stati Uniti. Ora, il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato sul suo canale che la funzionalità sarà disponibile a tutti gli utenti di tutto il mondo. Chiunque nell’app può ora scaricare i Reels pubblici sui propri dispositivi e non solo salvarli per visualizzarli in seguito. Devono semplicemente toccare il pulsante Condividi e avviare il download da lì.

Limitazioni e vantaggi nell’eseguire il download degli Instagram Reels

Come riporta TechCrunch, Mosseri ha spiegato durante la sua trasmissione che i Reels scaricati avranno la filigrana di Instagram con il nome utente dell’account, simile ai video TikTok scaricati. Inoltre, i Reels includeranno la musica solo se sono composti da tracce originali. Instagram rimuoverà l’audio se utilizza musica con licenza come sottofondo.

La funzione di download dei video di TikTok aiuta ad attirare più utenti sull’app, poiché offre ai creatori (e ai reposter) un modo semplice per condividere clip su altre piattaforme. Le persone che non hanno TikTok possono decidere di iscriversi se trovano autori che desiderano seguire o se desiderano vedere tipi di contenuti più simili.

Instagram potrebbe cercare di replicare questa strategia, anche se gli utenti avranno la possibilità di impedire il download dei loro Reels. Per modificare le opzioni di download, dovranno andare su Reels e Remix sotto Privacy in Impostazioni e disattivare “Consenti alle persone di scaricare i tuoi Reels”.

Ricordiamo che una strategia simile la sta impiegando anche YouTube Shorts, dove la filigrana rappresenta il mezzo necessario per “far sapere al pubblico delle altre piattaforme” dove vengono postati gli stessi video da dove proviene.

via