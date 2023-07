Cos’è Threads, il nuovo social media di Meta in stile Twitter

Prima del lancio dell’app alla fine di questa settimana, Meta ha lanciato una pagina di destinazione per il suo concorrente di Twitter, “Threads“, con il conto alla rovescia per il lancio del servizio.

Nelle ultime settimane, Twitter ha apportato molteplici modifiche che influiscono gravemente sull’esperienza quotidiana, incluso un limite giornaliero per i tweet visualizzati e un’imminente limitazione di TweetDeck ai soli utenti paganti. Secondo gli ultimi rapporti, ciò ha portato Meta ad anticipare la data di lancio della propria app di microblogging, Threads, che originariamente doveva debuttare alla fine del mese.

Con l’aiuto del suo team APK Insight, 9to5Google ha scoperto il sito web ufficiale di Threads. Lo sfondo della pagina è un modello 3D interattivo trascinabile di punti colorati che, se visualizzati dall’angolo retto, formano il logo Threads.

A seconda del dispositivo che utilizzi per accedere al sito, vedrai un’esperienza leggermente diversa. Durante la navigazione da un dispositivo Android, un messaggio in basso dice semplicemente che Threads sarà “Prossimamente disponibile per Android”, mentre ai dispositivi iOS viene mostrato un collegamento a una pagina di download. Da lì, troverai un collegamento all’elenco dell’App Store per preordinare l’app per il download immediato, ma per ora il collegamento al Play Store è disattivato.

Sul desktop troverai un codice QR che rimanda alla stessa pagina di download.

Threads è profondamente connesso all’ecosistema di Meta

Nel frattempo, il team APK Insight ha dato un’occhiata più da vicino alla prima versione dell’app Threads per Android, arrivata prematuramente nel Play Store durante il fine settimana. All’interno, sono stati trovati alcuni dettagli chiave su come Threads sia profondamente connesso a Instagram ma distinto da esso.

Ad esempio, se segui qualcuno su Instagram, non lo seguirai necessariamente anche su Threads. Tuttavia, puoi scegliere di seguire automaticamente le persone sui thread che segui su Instagram.

Posso seguire gli stessi account che seguo su Instagram?

SÌ! Puoi seguire istantaneamente chi ha un profilo pubblico su Threads o richiedere di seguire chi ha un profilo privato. Se non sono ancora su Threads, verranno visualizzati come in attesa fino a quando non si uniscono.

Segui gli stessi account che segui su Instagram?

Allo stesso modo, se preferisci mantenere privato il tuo profilo, non tutti coloro che hanno il permesso di seguirti su Instagram possono seguirti immediatamente su Threads, ma puoi permetterlo se lo desideri.

I miei follower su Instagram possono seguirmi anche su Threads?

Sì, puoi pre-approvare i tuoi follower di Instagram in modo che ti seguano anche sui thread quando si uniscono, oppure puoi consentire solo ad account specifici di seguirti. Se hai un profilo pubblico, le persone all’interno o all’esterno di Thread possono seguirti in qualsiasi momento.

Threads è immerso nel fediverse

Un altro aspetto unico di Threads che molti hanno anticipato è il modo in cui può connettersi a social network federati come Mastodon (noti collettivamente come “fediverse”).

Sembra però che Threads potrebbe non essere pronto per lanciare subito le sue funzionalità fediverse.

Presto sarai in grado di seguire e interagire con persone su altre piattaforme fediverse, come Mastodon. Possono anche trovarti con il tuo nome utente completo @username@threads.net.

L’unico altro dettaglio che sappiamo sull’integrazione di Threads con il fediverse è che se scegli di limitare le risposte a un post, non verrà condiviso al di fuori dell’app Threads.

Quando limiti le risposte, il tuo thread non verrà condiviso con i tuoi follower su fediverse.

