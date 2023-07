Meta come Microsoft: vuole creare un App Store alternativo per gli utenti UE

Meta, la società madre di Facebook, sta pensando di offrire ai suoi utenti nell’Unione Europea un App Store alternativo per scaricare app sui loro smartphone. Come parte dei suoi piani, gli utenti di Facebook potranno scaricare le app direttamente tramite gli annunci sulla piattaforma, invece di essere reindirizzati al Play Store di Google o all’App Store di Apple.

Il rapporto proviene da The Verge afferma che Meta lancerà la sua nuova opzione di download di app come progetto pilota con sviluppatori di app Android selezionati entro la fine dell’anno prima di espandere eventualmente la portata e la portata delle sue operazioni in futuro.

L’ottimismo dell’azienda su un sistema di download di app alternativo apparentemente deriva dal nuovo Digital Markets Act (DMA) dell’UE che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. Il nuovo regolamento UE cerca di porre fine al duopolio virtuale che i “guardiani” come Apple e Google hanno sul mercato della distribuzione di app mobili e richiede loro di aprire i rispettivi ecosistemi per consentire agli utenti di scaricare app da fonti di terze parti.

Sebbene il download di app da fonti esterne sia già possibile praticamente su tutti i dispositivi Android, Apple ha sempre deriso qualsiasi suggerimento di aprire il suo giardino recintato, sostenendo che ciò potrebbe rappresentare un rischio per la privacy ed esporre iPhone e iPad a malware.

Meta sta saltando sul carrozzone dell’app store alternativo con Android poiché la piattaforma consente già l’installazione di app di terze parti. Secondo il rapporto, la società sta convincendo gli sviluppatori a unirsi al suo progetto pilota rinunciando alle commissioni sugli acquisti in-app e consentendo agli sviluppatori partecipanti di utilizzare qualsiasi sistema di fatturazione desiderino.

Questi sono due punti dolenti per gli sviluppatori di app mobili, poiché sia ​​Apple che Google li costringono a utilizzare i loro sistemi di fatturazione interni e ad addebitare loro un bel 30% di tutti i loro ricavi in-app.

Sebbene la società non abbia confermato specificamente i piani per il lancio di app store alternativi per Android e iOS, questo è probabilmente il piano a lungo termine una volta che il DMA entrerà in vigore.

E ricordiamo che sarà anche il piano di Microsoft che porterà il suo Xbox App Store su Android e iOS già nel 2024.