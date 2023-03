Il nuovo Xbox App Store che competerà con Google ed Apple su Android e iOS potrebbe arrivare già nel 2024

Apparentemente Microsoft sta cercando di rivaleggiare con Google e Apple nel mercato delle applicazioni mobili. La società sta lavorando al proprio Xbox App Store mobile che andrà a competere con il Google Play Store e l’Apple App Store, rispettivamente su Android e iOS. E il suo arrivo potrebbe avvenire già nel 2024.

Andando a confermare voci passate, Phil Spencer, il capo del colosso tecnologico americano, ha dichiarato al Financial Times che il DMA (Digital Markets Act) europeo aiuterà il marchio a costruire e lanciare il suo negozio di applicazioni mobili (non è stata fatta menzione del nome Xbox App Store).

Per chi non lo sapesse, la nuova legge entrerà in vigore nel 2024. In base a questa legge, Apple e Google saranno tenuti a consentire agli utenti di scaricare ed eseguire contenuti digitali di terze parti sui propri dispositivi e a permettere la pubblicazione di negozi di app store anche all’interno dei rispettivi app store.

Apple dovrebbe aprire il proprio App Store ai negozi di terze parti a partire da iOS 17.

Il dirigente senior ha aggiunto che: “Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e contenuti nostri e dei nostri partner di terze parti su qualsiasi schermo a cui chiunque voglia giocare. Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo costruire l’ecosistema che crediamo accadrà quando quei dispositivi diventeranno aperti“.

È interessante notare che la società ha recentemente acquisito un certo numero di studi di gioco. In altre parole, le sue nuove acquisizioni di nomi noti, ai quali dovrebbe anche aggiungersi Activision Blizzard King, e la mossa di entrare nel mercato degli app store per dispositivi mobili segnalano chiaramente un’espansione in questo segmento.

Grazie al grande successo dei titoli mobile di Activision come Call of Duty Mobile e Candy Crush Saga, possiamo aspettarci che questo nuovo Xbox App Store di Microsoft abbia un grande inizio. Questi due nomi da soli sono alcuni dei più grandi giochi negli store di Google e Apple, quindi Microsoft sfrutterà senza dubbio il loro successo per il proprio app store.