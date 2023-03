Qualcomm rende open source gli encoder aptX e aptX HD su Android

Gli encoder aptX e aptX HD di Qualcomm, che consentono la trasmissione di un audio Bluetooth di alta qualità, possono ora essere utilizzati gratuitamente sui dispositivi Android, grazie a una recente mossa dell’azienda. Prima di questo, i produttori di dispositivi dovevano pagare una tariffa di licenza per utilizzare i codificatori nei loro dispositivi, con tariffe fino a $ 6.000 per un pagamento una tantum oltre alle tariffe per ogni dispositivo venduto.

Questa mossa significa che qualsiasi sviluppatore che crea una Custom ROM basata su Android può ora aggiungere il supporto per Qualcomm aptX o aptX HD senza estrarli da una build con licenza. I codificatori fanno ora parte della licenza Apache di Android Open Source Project (AOSP) e sono gratuiti.

Anche se questo cambiamento potrebbe non essere significativo per l’utente Android medio, potrebbe potenzialmente portare a più dispositivi che supportano il formato audio wireless hi-fi in futuro. Qualcomm ha chiarito che mentre i codificatori aptX e aptX HD sono ora gratuiti, le aziende dovranno comunque pagare i costi di licenza per utilizzare altri aspetti di aptX, come il decoder all’estremità ricevente della connessione Bluetooth.

Inoltre, è ancora responsabilità degli sviluppatori ROM utilizzare questi codificatori ora open source di AOSP.

Questo sviluppo è un significativo passo avanti per l’industria della telefonia mobile, che ha visto un significativo miglioramento della qualità audio Bluetooth negli ultimi dieci anni, ma ha anche affrontato critiche per l’eliminazione del jack per le cuffie. Con gli encoder aptX e aptX HD ora disponibili gratuitamente, più dispositivi potrebbero potenzialmente supportare codec ad alta chiarezza, rendendo l’esperienza di ascolto ancora migliore per gli utenti.

C’è da dire che la scelta di Qualcomm non proviene dal suo buon cuore. Con l’emergenza di nuovi codec ad alta qualità come LDAC e LHDC (supportato dai nuovi Nothing Ear (2)), l’importanza strategia che aptX e aptX HD rivestono nel mondo Android è calata.

Sarà interessante vedere come questa mossa di Qualcomm avrà un impatto sul settore in futuro e se vedremo più dispositivi adottare il formato audio wireless hi-fi nei prossimi anni.

