Samsung lancia Exynos Connect U100, chip UWB che competerà con Apple U1

Nel 2021, Apple ha fatto scalpore con il tracker di oggetti AirTag e le capacità di ricerca di precisione consentite dalla tecnologia a banda ultralarga (UWB). Apple ha adottato la tecnologia con un prodotto pronto per il mercato subito dopo che la FCC ha regolamentato uno spettro di onde radio corrispondenti per l’uso senza licenza. UWB consente di tutto, dalla localizzazione di precisione ai pagamenti senza contatto. Ora, Samsung ha annunciato il proprio chip Exynos Connect U100, probabilmente destinato a smartphone e tracker di oggetti sviluppati da Samsung Electronics di nuova generazione.

Le specifiche di Samsung Exynos Connect U100

Samsung ha lanciato il chip Exynos Connect U100, chiamato in maniera abbastanza simile al chip U1 di Apple per le funzionalità UWB. Il nuovo chip Samsung combina radiofrequenza, memoria flash, banda base e tecnologia di gestione dell’alimentazione in un singolo chip, rendendolo adatto a dispositivi compatti, come la prossima generazione del Galaxy SmartTag+.

Il chip ha anche una funzione STS (scrambled timestamp sequence) integrata, una tecnica crittografica fisica che consente la crittografia a livello di dispositivo per i timestamp dei pacchetti di dati.

La maggior parte degli altri chip UWB sono efficienti dal punto di vista energetico e la creazione di Samsung non è diversa. L’azienda afferma che il suo chip è ottimo per l’IoT e le applicazioni automobilistiche.

“Il nostro Exynos Connect U100 combina sofisticate capacità di rilevamento e posizionamento con una forte sicurezza per consentire l’iper-connettività tra persone e oggetti di uso quotidiano, alimentando una gamma di nuove applicazioni nel posizionamento e nel tracciamento della posizione“, ha dichiarato Joonsuk Kim, Executive Vice President del Connectivity Development Team presso Samsung Elettronica. “Sulla base della nostra leadership tecnologica nelle tecnologie di comunicazione, ci impegniamo a guidare l’innovazione nelle soluzioni di comunicazione a corto raggio per trasformare il modo in cui ci connettiamo e ci relazioniamo con il mondo che ci circonda“.

I molti utilizzi della tecnologia UWB

Nel settore, i chip UWB sono noti per la loro efficienza energetica, la capacità di misurare il tempo di arrivo delle onde radio e l’angolo di arrivo 3D. Insieme, queste funzionalità consentono capacità di localizzazione degli oggetti con margini di pochi centimetri, tracciamento spaziale senza GPS nelle applicazioni AR/VR e alcune attrezzature militari specializzate utilizzano anche UWB per vedere attraverso i muri.

Samsung non andrà così lontano, ma chiavi della macchina senza contatto, tracker di oggetti e alcune potenziali applicazioni AR/VR potrebbero essere in cantiere. Abbiamo la sensazione viscerale che il rivale AirTag di Samsung, il Galaxy SmartTag+, potrebbe eventualmente utilizzare un chip Exynos UWB, ma la società non ha menzionato una tempistica di lancio per nessun prodotto, inclusi quelli a marchio Google, che utilizzano questa tecnologia.

L’attesa potrebbe essere breve perché anche il nuovo Exynos Connect U100 è stato certificato dal FiRa Consortium che sovrintende agli standard di interoperabilità UWB e un recente rapporto ha suggerito una potenziale presentazione nel terzo trimestre del 2023 per un sequel di Galaxy SmartTag.

