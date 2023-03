Nothing Ear (2) supporterà lo streaming LHDC 5.0

Nothing è stato abbastanza impegnato negli ultimi mesi, nonostante non abbia offerto nuovi prodotti ai consumatori. Per la maggior parte, il fondatore Carl Pei è stato impegnato a fare ciò che sa fare meglio: suscitare entusiasmo e anticipazione per i prossimi prodotti dell’azienda. Mentre il Phone (2) dovrebbe arrivare quest’anno, per ora l’attenzione sembra essere Nothing Ear (2).

Sebbene non sia stato detto molto sulle nuove Ear (2) fino a questo punto, Pei sta ora condividendo ulteriori informazioni sugli auricolari wireless in una nuova intervista con Forbes. Nell’intervista, riassume alcune delle stesse cose che ha discusso con Inverse un paio di mesi fa, come è iniziato il progetto Nothing e come l’attività si sta espandendo. Ma forse i dettagli più importanti riguardano i metodi di produzione e le caratteristiche di Nothing Ear (2).

Pei afferma che i nuovi auricolari TWS utilizzano un processo di costruzione più avanzato, con lo lo stampaggio a iniezione a triplo colpo, e come questo eleva la resistenza degli auricolari agli elementi, conferendogli un grado di protezione IP54.

Continua condividendo che la qualità audio è migliorata, affermando che gli auricolari “supportano lo streaming LHDC 5.0 e anche l’audio ad alta risoluzione di conseguenza. Quindi, per qualsiasi sorgente musicale certificata ad alta risoluzione, la supporteremo molto bene“.

Per chi non lo sapesse, LHDC è la nuova generazione di protocollo per lo streaming wireless dell’audio alla massima qualità. L’obiettivo è quello di abbattere la disparità di qualità audio tra dispositivi wireless e cablati. La tecnologia audio LHDC è perfettamente progettata per il sistema wireless Bluetooth e può fornire una qualità audio wireless conveniente e senza fili. Il tutto con una qualità molto elevata. Inoltre, funziona per tutte le applicazioni da video, musica e giochi.

Il futuro di Nothing

Nothing ha molto in programma per il 2023, a partire dalle Ear (2) che verranno lanciati tra poco più di una settimana. Ci sono state anche voci su uno smart speaker e, naturalmente, prima della fine dell’anno, l’azienda lancerà il suo Phone (2).

Sebbene l’azienda possa sempre offrire di più, è sicuro affermare che ha una gamma piuttosto ampia per una piccola azienda. Oltre all’hardware, l’azienda continua a migliorare la sua attuale build di Nothing OS basata su Android 13, offrendo regolarmente nuovi miglioramenti.

