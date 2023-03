Twitter, la 2FA via SMS a pagamento inizia da oggi

Il mese scorso, Twitter ha annunciato che avrebbe iniziato ad addebitare una tariffa per l’utilizzo dei messaggi SMS per la 2FA (autenticazione a due fattori). Tale modifica è entrata ufficialmente in vigore oggi, 20 marzo.

Twitter ha disabilitato completamente l’autenticazione a due fattori sugli account che utilizzano 2FA tramite messaggi di testo ma non sono abbonati a Twitter Blue. Ciò significa che un intero gruppo di account è diventato meno sicuro oggi, a meno che gli utenti non passino in modo a un altro metodo di 2FA.

Gli abbonati non Twitter Blue che sono già iscritti avranno 30 giorni per disattivare questo metodo e iscriversi a un altro. Dopo il 20 marzo 2023, non consentiremo più agli abbonati non Twitter Blue di utilizzare i messaggi di testo come metodo 2FA. A quel punto, gli account con SMS 2FA ancora abilitati lo vedranno disabilitato.

Se ti affidi ai messaggi di testo per l’autenticazione a due fattori (cosa che non dovresti fare per via della loro insicurezza) per Twitter, hai tre opzioni:

Non fare nulla: il tuo account Twitter sarà protetto solo dalla password.

Passa a un’altra forma di autenticazione a due fattori, utilizzando un’app TOTP come iCloud Keychain, Bitwarden, 1Password, Google Authenticator o Aegis (l’app che consigliamo) o, ancora meglio, a una chiave di autenticazione fisica.

Iscriviti a Twitter Blue per $8 al mese.

Seppur non sia una cosa carina mettere una funzione usata da milioni di persona dietro un abbonamento a pagamento, per via dell’insicurezza della 2FA via SMS a nostro avviso questa decisione non è stata cattiva. Anzi, dovrebbe far si che molte persone rafforzino ancora di più la sicurezza del proprio account.

Per modificare le impostazioni di autenticazione a due fattori di Twitter, vai ai dettagli del tuo account nell’app Twitter o sul sito Web di Twitter e cerca il menu “Sicurezza e accesso all’account“. Qui puoi gestire le tue impostazioni di autenticazione a due fattori e passare a un’app di autenticazione.