Dopo Stadia, Google dice STOP anche al Project Jacquard per gli abiti sensibili al tocco

La divisione Google Advanced Technology and Projects, più comunemente indicata come ATAP, è stata responsabile di una manciata di spettacoli accattivanti con il sistema radio Soli e il Project Jacquard incentrato sugli abiti sensibili al tocco.

Entrambi sono stati annunciati nel 2015 e hanno raggiunto i mercati un paio di anni dopo, con il Project Jacquard che ci ha regalato alcune delle collaborazioni più inaspettate, tra cui con il produttore di abbigliamento Levi’s e il marchio di moda di lusso Yves Saint Laurent, mentre Adidas ha lanciato i tag Jacquard pensati per le solette delle scarpe da calcio.

Ma dopo essere rimasti relativamente tranquilli da queste collaborazioni – salvo l’uscita nel 2019 di due nuove giacche Jacquard/Levi’s – sembra che la fine sia vicina per il progetto e la corrispondente app di accompagnamento.

L’ultima iterazione dell’app Jacquard per Android segna praticamente la fine del progetto. Inoltre, l’apertura dell’app con Internet disabilitato restituisce la pagina raffigurata di seguito, mentre 9to5Google ha trovato riferimenti alla fine del ciclo di vita, inclusa un’intestazione di AppShutdown, all’interno del codice dell’app.

Tutto ciò indica un imminente annuncio da parte di Google sulla morte del Project Jacquard. Non è del tutto chiaro cosa accadrà ai clienti che hanno acquistato giacche o zaini supportati da Jacquard mentre l’app complementare smette di funzionare. Un prodotto Jacquard, la già citata soletta intelligente Adidas per atleti, ha un’app separata che è stata aggiornata un mese fa, ma anche il suo futuro è ora incerto a seguito di questa rivelazione.

Google ha avuto poca pazienza con il Project Jacquard

Project Jacquard, sebbene meno inquietante di Google Glass, probabilmente ha avuto lo stesso fascino per il pubblico degli acquirenti. Il set di funzionalità era decente, inclusa la possibilità di essere avvisati dalla giacca quando si lascia il telefono dietro o si controlla la musica sul telefono facendo un gesto sulla giacca.

Ma sembra che Jacquard non abbia preso fuoco come alcuni avrebbero voluto e non aiuta il fatto che Google sia stato di umore tagliente ultimamente su tutto ciò che non è AI, come con Stadia.

