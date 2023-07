Offerta del 30% su ogni prodotto SwitchBot per l’Amazon Prime Day

È tempo di Amazon Prime Day e, come ogni anno, molte aziende fanno a gara per offrire alle persne delle offerte quanto più interessanti posibili. SwitchBot è una delle aziende maggiormente interessante a coniugare le “case del passato” con quelle futuro, nel senso che realizza molti prodotti per la smart home che non cercano di rimpiazzare quelli “vecchi e non smart” ma, invece, di migliorarli rendendoli complementari.

In effetti, tranne le luci LED smart e le videocamere di sorveglianza, ogni altro prodotto di SwitchBot serve a rendere smart la serratura, le tende, gli interruttori delle lampadine e tanti altri elementi già presenti in casa (con tanto di supporto a Matter).

A questo proposito, vi segnaliamo che in occasione dell’Amazon Prime Day 2023, SwitchBot ha organzzato una speciale promozione che consente di acquistare ogni suo prodotto nel listino con uno sconto del 25%.

Se ciò non bastasse, per ogni acquisto a cui viene aggiunto il codice promozionale YCSWITCHBOT, l’azienda offre il 5% di sconto supplementare, portando il totale al 30% di sconto.

Volendo fare alcuni esempi di prodotti SwitchBot in sconto per l’Amazon Prime Day 2023 troviamo:

Prodotto Sconto base Sconto extra Sconto totale Prezzo di listino Prezzo scontato SwitchBot Blind Tilt 25% 5% 30% €69.99 €48.99 SwitchBot Curtain Rod 2 25% 5% 30% €85.00 €59.50 SwitchBot Curtain U rail 2 25% 5% 30% €85.00 €59.50 Solar Panel for SwitchBot Curtain 25% 5% 30% €25.00 €17.50 SwitchBot Lock 25% 5% 30% €129.99 €90.99 SwitchBot Keypad Touch 25% 5% 30% €99.99 €69.99 SwitchBot Outdoor Spotlight Cam (10000 mA) 25% 5% 30% €99.99 €69.99 Solar Panel for SwitchBot Outdoor Spotlight Cam 25% 5% 30% €45.99 €32.19 SwitchBot Outdoor Spotlight Cam (5000 mA)+Solar Panel Kit 25% 5% 30% €129.99 €90.99 SwitchBot Bot 25% 5% 30% €29.99 €20.99 SwitchBot Hub 2 25% 5% 30% €79.99 €55.99 SwitchBot Hub Mini 25% 5% 30% €35.00 €24.50 SwitchBot Meter Plus 25% 5% 30% €21.99 €15.39 SwitchbBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer 25% 5% 30% €19.99 €13.99 SwitchbBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer 3 packs 25% 5% 30% €39.99 €27.99

Gli sconti che vedete saranno disponibili su Amazon per tutta la durata del Prime Day 2023. Se siete impazienti però, SwitchBot sta proponendo le stesse offerte anche sul proprio shop ufficiale dove sono attive sin da oggi.

Vi ricordiamo di inserire il codice promozionale YCSWITCHBOT per ottenere anche il 5% di sconto extra.