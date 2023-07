Cos’è il codice IMEI e come trovare quello del proprio smartphone

In questa guida spieghiamo cos’è un codice IMEI, perché è importante e come puoi trovarlo per il tuo telefono.

Un codice IMEI o International Mobile Equipment Identity è un numero univoco di 15 cifre assegnato a ogni dispositivo elettronico in grado di connettersi con la rete cellulare mobile GSM. Quando acquisti uno smartphone Android o un iPhone, noterai che la confezione di vendita ha un adesivo bianco che riporta il suo numero IMEI (ne trovi due nei modelli Dual SIM).

Perché è importante il codice IMEI

Proprio come tutti noi abbiamo un codice fiscale univoco, uno smartphone può essere identificato utilizzando il suo codice IMEI, che è un identificatore numerico, generalmente lungo 15 cifre.

Questi numeri IMEI vengono salvati in un database EIR (Equipment Identity Register), che può essere utilizzato per identificare qualsiasi dispositivo mobile. Utilizzando il codice IMEI, le autorità possono trovare diversi dettagli sul telefono, tra cui la marca, il numero del modello e altro.

Ecco perché, quando si porta il telefono in riparazione o si acquista un’assicurazione, le compagnie chiedono il suo numero IMEI per identificarlo. La stessa cosa avviene quando si deve fare una denuncia in caso di furto.

L’uso principale del numero IMEI è prevenire l’uso improprio di telefoni rubati. Se perdi il tuo cellulare o qualcuno te lo ruba, puoi utilizzare il suo numero IMEI per bloccarlo. Anche se qualcuno ruba la scheda SIM o tenta di utilizzarla su un altro fornitore di servizi o Wi-Fi, non potrà utilizzare il tuo dispositivo, poiché il numero IMEI è legato al dispositivo e non può essere modificato. Garantisce che nessuno possa utilizzare il telefono per attività nefaste.

Dove trovare il codice IMEI sugli smartphone Android

Quando acquisti un nuovo smartphone, troverai il suo numero IMEI sulla confezione. Se hai perso la scatola prima di annotare il numero, non preoccuparti. Puoi trovare il numero IMEI utilizzando il software integrato nel telefono.

C’era un tempo in cui il numero IMEI veniva stampato sotto la batteria rimovibile o il vassoio della scheda SIM di uno smartphone. Tuttavia, con i telefoni sempre più sottili e le batterie rimovibili che diventano un ricordo del passato, le aziende hanno aggiunto la possibilità di trovare il numero IMEI dei telefoni nel software.

Il modo più semplice per trovare il numero IMEI del tuo telefono è utilizzare l’app per telefonare. Ecco i passaggi da seguire:

Sblocca il telefono e l’app per telefonare

Usa la tastiera per comporre *#06# e attendi qualche istante. Il numero IMEI appare sullo schermo

Segnaliamo che puoi anche trovare il codice IMEI del tuo telefono nelle impostazioni. In questo caso: