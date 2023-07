Come disattivare temporaneamente l’account Facebook

Pur non essendo stato il primo social network, Facebook è stato sicuramente quello che ha portato all’esplosione di questo settore ingigantendo sempre di più la propria base di utenti. Oltre che nel numero di utenti, l’utilizzo di Facebook è cresciuto anche in termini di minuti (anche se in questo momento non ai livelli di TikTok) passati nell’utilizzare la sua app mobile. Se credi di star passando troppo tempo davanti a Facebook e vorresti prenderti una “pausa forzata”, in questa guida ti spieghiamo come disattivare temporaneamente il tuo account.

La disattivazione temporanea del tuo account Facebook ti consente di prenderti una pausa dalla piattaforma dei social media senza eliminare alcuna informazione. È un modo ideale per trascorrere meno tempo online e trascorrere un periodo di detox dai social.

Cosa accade durante il periodo di sospensione

Disattivando il tuo account rimuovi il tuo profilo Facebook dalla piattaforma, ma alcune informazioni rimarranno. Ecco quali informazioni di Facebook sono interessate dopo aver premuto il pulsante Disattiva account.

Il tuo profilo diventa invisibile.

Il tuo nome viene visualizzato nell’elenco degli amici dei tuoi amici (ma non è visibile a chiunque visualizzi l’elenco degli amici).

Gli amministratori dei gruppi potrebbero essere in grado di vedere i tuoi post e commenti nei loro gruppi.

Le pagine Facebook controllate dal tuo account sono disattivate.

Inoltre, la disattivazione del tuo account Facebook non disattiva automaticamente il tuo profilo Messenger. Tuttavia, se disattivi Messenger, non puoi inviare o ricevere messaggi, anche se i messaggi inviati agli amici rimangono.

Guida passo passo per disattivare temporaneamente l’account Facebook

Precisiamo che il seguente procedimento funziona sia con l’app per Android che con l’app per iOS.

Apri l’app di Facebook.

Tocca il pulsante a tre righe nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Scorri verso il basso e tocca Impostazioni nel menu a discesa Impostazioni e privacy.

Tocca il riquadro “Centro account” nella parte superiore dello schermo.

Tocca Dettagli personali.

Tocca “Proprietà e controllo dell’account”.

Tocca “Disattivazione o eliminazione”.

Tocca Continua.

Seleziona un ritardo di riattivazione automatica o disattiva la riattivazione automatica. Scegli anche se disattivare o meno le notifiche.

Come riattivare l’account Facebook

Riattivare il tuo account Facebook è semplice come accedere nuovamente all’app o al sito web. Non è necessario eseguire ulteriori passaggi e puoi continuare a utilizzare Facebook normalmente.