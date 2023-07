La sincronizzazione di account di posta di terze parti su Gmail non funziona da una settimana

Google ha introdotto Gmailify nel 2016 in modo da poter utilizzare le funzionalità di Gmail, come il filtro antispam e l’organizzazione della posta in arrivo, con un account di terze parti, ma tale integrazione è attualmente inattiva.

Gmailify significa che Yahoo, Libero, Outlook, Hotmail e alcuni altri account non Gmail trarranno vantaggio dalle funzionalità di Google come: protezione antispam, migliori notifiche di posta sui dispositivi mobili, ordinamento automatico delle e-mail (social, aggiornamenti, promozioni) e ricerca più rapida. Le email verranno visualizzate sia nella Web App che in quella per dispositivi mobili per Android e iOS.

Nell’ultima settimana, molti utenti di vari account e-mail di terze parti hanno riscontrato che Gmailify è bloccato e non si sincronizza correttamente. Vale a dire, la sincronizzazione si verifica molto raramente con periodi che vanno da una volta al giorno a solo ogni poche ore. Il ricollegamento dell’account non risolve definitivamente il problema, con centinaia di segnalazioni su vari canali.

Un thread di supporto sul forum di assistenza di Gmail include una risposta di un dipendente che afferma che il problema con Gmailify è un “problema noto ed è già stato inoltrato al team di Google“. Questa risposta è stata fornita tuttavia una settimana fa e non ci sono ancora aggiornamenti.

Tra l’altro, questo problema non è elencato nella dashboard dello stato di Google Workspace.

Ad ogni modo, in attesa di avere novità sulla questione, vi vogliamo ricordare che Google ha allargato i test della IA generativa di Gmail e Documenti a tutti, compresa l’integrazione di Bard che da qualche giorno è disponibile anche in Italia.