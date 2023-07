WhatsApp semplifica le chat con contatti non salvati in rubrica

Con miliardi di utenti attivi mensilmente, penseresti che WhatsApp renda facile raggiungere nuovi contatti. Tuttavia, non è così. Non esiste un modo semplice per inviare messaggi a qualcuno sulla piattaforma se non hai memorizzato il suo numero nella tua rubrica.

Questo è particolarmente un problema quando devi solo inviare messaggi a qualcuno per un breve periodo o un’attività specifica. Esistono soluzioni alternative per inviare messaggi WhatsApp a un contatto non salvato, ma non sono così semplici e comportano l’utilizzo di un’app di terze parti.

Ma WhatsApp sta finalmente risolvendo questo problema e rendendo notevolmente più semplice l’avvio di una chat con numeri sconosciuti.

La prossima volta che dovrai inviare un messaggio a un numero sconosciuto su WhatsApp, avvia una nuova chat sulla piattaforma. Quindi, digita il numero nella barra di ricerca. Un pulsante Chat apparirà accanto ad esso, permettendoti di iniziare una conversazione con quella persona senza doverti preoccupare di memorizzare il suo numero nel telefono.

WABetaInfo segnala che la funzione è già attiva sull’ultima build di WhatsApp per iPhone e Android. Effettivamente posso già inizializzare una chat con un numero sconosciuto sul mio smartphone.

Con questa piccola nuova aggiunta, ora puoi raggiungere nuove aziende o persone su WhatsApp senza memorizzare i loro numeri e ingombrare la tua rubrica.Inoltre, a breve il proprio numero di telefono potrà essere reso invisibile ai membri delle community.

Se l’opzione Chat non viene visualizzata per te in WhatsApp, esegui l’aggiornamento all’ultima build dal Play Store. Tuttavia, si tratta di un’implementazione lato server di Meta, quindi la funzionalità potrebbe richiedere del tempo per essere visualizzata se non è già presente.

