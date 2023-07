Il miglior controller Xbox è appena diventato ancora migliore grazie a queste novità

Si può migliorare un controller da gaming già ai limiti della perfezione? Apparentemente si visto che Gamesir, azienda che ha lanciato nei mesi scorsi il fantastico Gamesir G7 con focus su concretezza ed estetica personalizzabile, ha alzato ulteriormente l’asticella col nuovo Gamesir G7 SE.

Il nuovo Gamesir G7 SE prende il meglio del modello G7 base ma sostituisce gli stick analogici con potenziometro con dei sensori Hall Effect. In altre parole, il G7 SE è come una fusione fra il G7 e il T4 Kaleid (qui la nostra recensione), il tutto con la certificazione ufficiale Xbox.

Un’altra novità la troviamo anche nell’introduzione di blocchi fisici dei pulsanti dorsali. Questi assicurano l’eliminazione di pressioni indesiderate disabilitando del tutto i pulsanti posteriori. Una novità meno importante ma che sicuramente tornerà utile a chi non è solito utilizzare i tasti dorsali.

Stessa personalizzazione ma prestazioni migliori per il Gamesir G7 SE

L’utilizzo di sensori Hall Effect (di base nei trigger ma ora, col G7 SE, anche negli stick analogici) consente al controller di non sviluppare mai il problema conosciuto come “drift”. Per una spiegazione dettagliata di cosa si tratta, da cosa è causato e quali sono gli effetti nel gameplay, vi invitiamo a visionare la nostra recensione del Gamesir K4 Kaleid.

La grande personalizzazione del modello base G7, con le sue placchette magnetiche sostituibili e “colorabili a piacere” viene mantenuta anche in questo modello SE. C’è da dire però che, a differenza del modello tradizionale, nella confezione di vendita non viene più offerta una placchetta sostitutiva (è possibile acquistarne una in bundle sul sito web ufficiale).

Costruzione migliorata

Ma oltre agli stick analogici Hall Effect, cosa rende il nuovo Gamesir G7 SE diverso dagli altri controller presenti sul mercato?

Innanzitutto, l’errore di circolarità dello 0,5% (in media) inferiore rispetto alla maggior parte dei controller: ciò consente input più circolari e un’elevata coerenza con il movimento di gioco.

Poi troviamo l’esclusiva modalità Raw tramite il software GameSir Nexus grazie alla quale mappare il cerchio in modo che sia più di un quadrato. In altre parole, disattiva la zona morta radiale esterna, offrendo maggiore precisione e velocità in alcuni giochi.

Oltre a ciò troviamo una risoluzione più elevata tra i controller Xbox di terze parti con licenza e un anello antifrizione per assicurare una “circolarità” più fluida degli Stick analogici. Questo è raggiunto grazie all’uso di un modulo e di un anello esterno realizzati con una composizione resistente all’usura, che mantiene il movimento liscio e reattivo.

Infine, è il tasso di polling a fare la differenza, ovvero il numero di volte che ogni secondo il controller invia un segnale di input al computer (o alla console). Con un valore predefinito di 265Hz, l’azienda assicura un futuro aggiornamento firmware per portare il valore fino a 1000Hz, ideale soprattutto per gli sparatutto competitivi.

Oltre a queste caratteristiche, vorremmo anche sottolineare la qualità di costruzione, con una disposizione dei pulsanti a membrana tale da assicurare una solidità generale superiore. La staffa di supporto incorporata impedisce infatti la compressione eccessiva dei tasti, cosa che permette di prolungare la durata della vita, ottimizzando nel contempo la corsa e la costanza della forza.

Mappatura e personalizzazione attraverso l’app Gamesir Nexus

Seppur il controller sia Plug&Play, l’azienda mette a disposizione (sul Microsoft Store) il software di mappatura e personalizzazione dei tasti GameSir Nexus che permette a ognuno di scegliere come meglio vuole utilizzarlo.

Il software GameSir Nexus offre maggiore personalizzazione al controller, permettendo di creare profili del controller mappando i pulsanti, modificando la diagonale del D-pad, regolando le levette e i grilletti e configurando i livelli di vibrazione.

Per far si che il controller si adatti ad ogni tipologia di gioco l’azienda permette di salvare fino a 3 profili, usando quello che si preferisce in base al tipo di gioco. Il software consente inoltre di aggiornare il firmware del controller.

Abbinando il GameSir G7 SE al software Nexus, è possibile ottimizzare al meglio l’algoritmo, con 0 fluttuazione, 0 deviazione e 0 errore di circolarità e offrire un controllo puntuale a 360°.

Prezzo e disponibilità

Nonostante questi miglioramenti in ambito prestazionale e costruttivo, il nuovo Gamesir G/ SE non ha un prezzo di vendita tanto dissimile dal modello base. Inoltre, continua a mantenere un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Il Gamesir G7 SE può essere acquistato sia su Amazon Italia con uno sconto extra del 15% utilizzando il codice promo G7SEHALL sia sullo store ufficiale al prezzo di 44,99 euro con uno sconto extra del 10% usando il codice promo fans10off.