Space Invaders AR arriva su Android e iOS grazie a Google

Il classico gioco retrò Space Invaders festeggia quest’anno il suo 45° anniversario, e con questo è in arrivo anche l’uscita di un nuovo titolo AR di Google e Taito, ora disponibile su Android e iOS.

Annunciato in un post sul blog The Keyword, Space Invaders: World Defense è un gioco mobile free-to-play simile nel concetto a Pokemon Go, Ingress e altri.

Il gioco AR porta i giocatori nel mondo reale che li circonda per combattere gli invasori mentre si generano sui tetti, intorno agli edifici e semplicemente dal cielo in tutta la città. I giocatori lavorano insieme per abbattere gli invasori in tutto il mondo.

Taito, lo sviluppatore del gioco, spiega: “In qualità di membro della forza pilota d’élite, difenderai la tua zona dall’invasione in un’esperienza di gioco immersiva unica nel suo genere. Partecipa a missioni attraverso le dimensioni, dalla Realtà Aumentata al mondo parallelo di Invader. Il successo ti farà guadagnare un posto nei punteggi più alti, oltre a bonus speciali e potenziamenti“.

Google nota che il gioco è alimentato da ARCore e utilizza l’API Geospatial per dare vita a Space Invaders. Il gameplay può persino adattarsi all’ora del giorno o alle condizioni meteorologiche locali.Fra gli altri accorgimenti che vengono fatti troviamo:

La tua fotocamera è necessaria per utilizzare la funzionalità di Realtà Aumentata di questa esperienza.

La tua posizione attuale è necessaria per adattare il gioco al tuo ambiente.

I giocatori devono trovarsi all’aperto in uno spazio pubblico per un gameplay ottimizzato.

Ti consigliamo di non giocare mentre cammini perché l’AR può disorientare. Sii consapevole del tuo ambiente mentre giochi.

La migliore esperienza quando si indossano le cuffie.

È necessaria una connessione a Internet per ottenere e mantenere informazioni accurate sulla posizione.

Space Invaders: World Defense è ora disponibile su Android e iOS rispettivamente dal Play Store e dall’App Store. Il download è completamente gratuito su entrambe le piattaforme,