Brave Search ora supporta anche la ricerca di immagini e video

Il motore di ricerca Brave Search non richiede più di passare a Bing o Google per trovare foto o video. L’azienda ha introdotto query di immagini e video in Brave Search, aiutandoti a trovare contenuti multimediali mantenendo gli stessi livelli di privacy e libertà di accesso.

Non dovrai preoccuparti di essere profilato durante la tua caccia alle immagini o rischiare di perdere contenuti politicamente sensibili (se non intenzionalmente) estratti dall’indice di un altro motore.

Avrai ancora la possibilità di continuare le ricerche attraverso i motori di ricerca concorrenti, almeno per un po’. Brave osserva che alcune funzionalità di ricerca, come il filtro per proporzioni o licenza, non sono ancora pronte.

La scelta ti aiuta a ottenere i risultati che stai cercando, purché non ti dispiaccia usare un motore importante. È più importante avere una “chiara alternativa” rispetto all’uguaglianza assoluta delle caratteristiche, sostiene Brave.

Chiunque può utilizzare il motore Brave Search sul Web, sebbene sia impostato come predefinito solo nel browser dell’azienda. L’azienda spera di espandere la propria portata chiedendo agli utenti di contribuire a un progetto Web Discovrey anonimo.

Il relativamente nuovo arrivato ha lanciato la sua ricerca interna nel 2021, ma si è distinto da sfidanti orientati alla privacy come DuckDuckGo cercando di evitare l’uso di indici di terze parti. Brave ha smesso di usare l’indice di ricerca di Bing a maggio. Ciò ha ridotto il sette percento dei risultati, ma ha anche dato a Brave un maggiore controllo sui suoi risultati.

Ciò non porterà necessariamente a un aumento della quota di mercato. Brave non si registra nemmeno nelle statistiche sulla quota di mercato del browser di StatCtounter: non è in grado di sconvolgere pesi massimi come Chrome, Edge e Safari. Tuttavia, questo elimina un’obiezione importante se sei un appassionato determinato a ridurre al minimo la raccolta dei dati il più possibile.

