Samsung ha aggiornato un gran numero di smartphone Galaxy ad Android 14/One UI 6 in breve tempo, e questa settimana ha finalmente rilasciato l’aggiornamento per i suoi telefoni pieghevoli pre-2023, ovvero i Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

Il lancio iniziale dell’aggiornamento è per Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 negli USA ma si spera che l’azienda volgerà presto l’attenzione anche ai modelli europei.

Poiché si tratta di un importante aggiornamento del firmware, arriva a circa 3 GB, quindi assicurati di utilizzare una rete Wi-Fi o un piano dati mobile con la larghezza di banda necessaria prima di premere il pulsante di download.

Per scaricare l’aggiornamento, apri l’app Impostazioni sul tuo Galaxy Z Fold 4 o Z Flip 4, seleziona Aggiornamento software e premi Scarica e installa. Se sei un po’ esperto di tecnologia, puoi anche aggiornare ad Android 14 scaricando il relativo firmware e installandolo sul tuo telefono utilizzando un PC Windows.

Il prossimo passo per Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 è la One UI 6.1

Android 14 è il secondo dei quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo a cui sono idonei Fold 4 e Flip 4, e sarà presto seguito da One UI 6.1, che farà il suo debutto sulla serie Galaxy S24 il mese prossimo ed è già in fase di test interno da parte di Android.

I pieghevoli del 2022 riceveranno probabilmente la One UI 6.1 a febbraio, anche se potrebbe essere un po’ troppo ottimistico considerando quanto tempo Samsung ha impiegato per portare One UI 6.0 su Z Fold 4 e Z Flip 4.

Un’interfaccia utente 6.1, che dovrebbe racchiudere molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, arriverà anche su molti altri telefoni Galaxy.

via