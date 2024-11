Si espande ulteriormente l’ecosistema di prodotti SwitchBot legati alla smart home e al mondo dell’IoT. Ed ecco allora che, dopo aver testato con piacere la serratura smart SwitchBot Lock, torniamo a parlarvi di questa azienda presentandovi le nostre considerazioni d’uso dei nuovi SwitchBot Meter Pro e Wallet Finder Card.

Si tratta di due prodotti abbastanza diversi fra loro che svolgono funzioni legate al monitoraggio della temperatura e dell’umidità (il Meter Pro) e allo smarrimento del portafogli attraverso l’ecosistema Find My di Apple (la Wallet Finder Card).

SwitchBot Meter Pro

Al giorno d’oggi, gli appassionati di smart home hanno una vasta gamma di opzioni quando si tratta di comprendere le condizioni climatiche interne ed esterne della loro casa. E grazie a SwitchBot, beh, ne stanno ottenendo un’altra, grazie al nuovo Meter Pro dotato di sensori di temperatura e umidità.

Tutte queste informazioni sono presentate su uno schermo LCD monocromatico da 3,6 pollici (la piccola fascia di colore che vedete nella foto non cambia: è stampata sulla parte superiore del display). È alimentato da due batterie AA presenti in confezione e che garantiscono una durata di diversi mesi. Per iniziare, bisogna solo tirare una linguetta di plastica per agganciare le celle (presente per evitare lo scaricamento delle pile mentre il dispositivo si trova nei magazzini).

Ma a meno che non stiate cercando solo un termometro glorificato, per completare il set vi servono davvero il sensore esterno e uno SwitchBot Hub 2 per ottenere il meglio dal Meter Pro (l’unica funzione che l’unità ha di per sé è un pulsante in alto, che commuta il display da Fahrenheit a Celsius e viceversa).

Fortunatamente, l’ecosistema meteorologico è facile da configurare nell’app mobile SwitchBot se avete già un hub presente. Per prima cosa, inserite il Meter Pro nell’app tenendo premuto il pulsante in alto per inizializzare il pairing via Bluetooth. La stessa cosa deve essere fatta col sensore esterno (il sensore esterno non ha display: funziona solo come un relè di dati remoto). Fatto ciò, è possibile selezionare la provenienza dei dati della prima e della seconda riga (in genere, nella prima riga i dati interni del Meter Pro e nella seconda quelli provenienti dal sensore da esterno).

Oltre ai parametri di base (Fahrenheit vs. Celsius, segnalazione oraria a 12 o 24 ore), l’impostazione principale disponibile nell’app per il Meter Pro riguarda quale display della temperatura desideri più grande e in alto: interno o esterno. Impostazioni aggiuntive ti consentono di specificare quali sono i tuoi livelli di comfort preferiti sia per la temperatura che per l’umidità e qualsiasi opzione desideri per gli avvisi. Per quest’ultimo, puoi configurare sia una luce lampeggiante che un allarme sonoro se la temperatura, l’umidità, il punto di rugiada e/o la pressione barometrica escono dai limiti impostati. Sfortunatamente, questi avvisi non si estendono all’app ma solo al dispositivo stesso. Questo ostacolo però è facilmente superabile attraverso le integrazioni di terze parti.

La connettività di terze parti è disponibile solo tramite SwitchBot Hub e spazia da Alexa a SmartThings a Matter e oltre (anche se la traduzione in italiano lascia parecchio a desiderare). Tuttavia, nessuna di queste funzionalità è integrata direttamente in Meter Pro: attraverso l’hub, è possibile creare una serie di routine legate ai dati del Meter Pro: ad esempio, una modifica della temperatura ambiente misurata da Meter Pro può essere utilizzata per attivare una routine.

In generale l’accuratezza dei dati registrati dai sensori interni del Meter Pro è abbastanza buona, così come lo sono quelli del sensore esterno. Considerando il costo abbastanza economico di 34,99 euro per il Meter Pro e di 19,99 euro per il sensore esterno, ne consigliamo l’acquisto. Certo, c’è da tener conto anche la pecca di funzionare adeguatamente solo se abbinato a uno SwitchBot Hub, il che richiede un ulteriore esborso economico.

Se siete interessati, vi basterà cliccare sul link qui di seguito per procedere all’acquisto tramite Amazon:

Meter Pro a 34,99 euro 26,24 euro | Link

| Link Meter Pro+Outdoor Meter+Hub Mini a 59,99 euro | Link

SwitchBot Wallet Finder Card

Cambiando del tutto ambito di impiego, abbiamo provato anche la nuova SwitchBot Wallet Finder Card in grado di funzionare sia per il ritrovamento di oggetti (il portafoglio è il caso d’uso per cui è stata studiata) che come tessera NFC per l’impiego all’interno di una smart home.

La SwitchBot Wallet Finder Card funziona solo con Apple Find My e il suo profilo ultrasottile le consente di scivolare facilmente nel portafoglio. Ha anche un foro nell’angolo per un cordino per attaccarla ad altri oggetti. Come ci si aspetta da qualsiasi localizzatore, gli utenti possono usare l’app complementare per trovare la posizione dei loro effetti personali smarriti e persino ricevere una notifica quando l’oggetto non è nel raggio d’azione. La SwitchBot Wallet Finder Card ha anche un pulsante che gli utenti possono premere per far suonare un telefono smarrito.

Oltre a quanto sopra menzionato, la SwitchBot Wallet Finder Card va ancora oltre, funzionando con altri prodotti SwitchBot. Grazie al chip NFC, la Wallet Card Finder può essere usata per sbloccare i prodotti della serie SwitchBot Lock (qui la nostra recensione). Le persone che possiedono una serratura compatibile possono sbloccare la porta avvicinando la SwitchBot Wallet Finder Card contro la serratura.

Il tutto con un sistema di sicurezza e privacy di alto livello: l’azienda afferma che la carta non può essere copiata poiché è crittografata in modo sicuro (crittografia con sistema di algoritmi AES-128).

Inoltre, se si ha uno SwitchBot Hub con più dispositivi collegati, la Wallet Finder Card può connettersi all’Hub tramite Bluetooth e attivare le impostazioni di automazione. Ad esempio, quando si torna a casa, l’Hub può accendere l’aria condizionata, chiudere le tende e accendere le luci una volta che rileva che la Wallet Finder Card è nel raggio d’azione.

La SwitchBot Wallet Finder Card ha una batteria da 540 mAh che dovrebbe durare fino a tre anni ma, come altri prodotti del genere, questa non può essere sostituita. Tuttavia, continuerà a funzionare come una tessera NFC per le serrature delle porte anche quando la batteria è scarica.

Anche in questo caso il prezzo abbastanza modesto di 24,99 euro ne fa un accessorio interessante per chi vive all’interno degli ecosistemi Apple e SwitchBot, anche se la spada di Damocle della batteria non sostituibile o ricaricabile ci mette più di qualche pulce nell’orecchio.

Ad ogni modo, se siete interessati all’acquisto, vi lasciamo qui di seguito il link Amazon del prodotto:

SwitchBot Wallet Finder Card a 24,99 euro 16,99 euro | Link