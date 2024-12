Il backup delle chat di WhatsApp è prioritario per proteggere i propri dati e facilitare il trasferimento su un nuovo dispositivo. In questo contesto, UltFone WhatsApp Transfer offre una soluzione ideale per eseguire backup e ripristini in modo selettivo e flessibile, sia su iPhone che su Android, senza limitazioni dovute al dispositivo di origine. In questo articolo, ti mostreremo come utilizzare questo potente strumento e, nello specifico, come fare il backup di WhatsApp su iPhone e Android, gestendo in maniera flessibile i dati tra le due piattaforme.

Cos’è UltFone WhatsApp Transfer?

UltFone Transfer è un software progettato per gestire il trasferimento, il backup e il ripristino dei dati di WhatsApp in modo semplice ed efficiente. In particolare, consente di eseguire il backup selettivo delle chat, trasferirle tra Android e iPhone, e ripristinare i dati in modo sicuro. Supporta anche il trasferimento di dati da Google Drive a iPhone o da iCloud ad Android, una funzione particolarmente utile per chi cambia spesso telefono e sistema operativo.

UltFone Transfer: Funzionalità principali

Le principali funzionalità di UltFone WhatsApp Transfer includono:

Backup intercambiabile: L’unico software che permette di fare il backup di WhatsApp su Android e ripristinarlo successivamente su iPhone (o viceversa, da iPhone ad Android).

Nessuna sovrascrizione: L’unico software al mondo che consente di trasferire o ripristinare il backup di WhatsApp su iPhone e Android senza sovrascrivere i dati esistenti, ma integrandoli.

Backup selettivo di WhatsApp: Consente di scegliere esattamente quali chat, immagini, video e file vuoi salvare, senza dover eseguire un backup completo.

Ripristino selettivo: Puoi recuperare solo le chat desiderate da un backup precedente, senza sovrascrivere tutto il contenuto.

Trasferimento tra dispositivi: Supporta il trasferimento di chat e media tra iPhone e Android, rendendo semplice cambiare dispositivo senza perdere i tuoi dati WhatsApp.

Ripristino da Google Drive e iCloud: Puoi ripristinare il backup di WhatsApp da Google Drive a iPhone e da iCloud ad Android. Insomma, una compatibilità totale.

Backup sicuro e facile: Salva i dati in un formato protetto per garantire che le tue informazioni siano sempre al sicuro.

Come fare backup WhatsApp selettivi su Android e iPhone con UltFone.

Attualmente, ufficialmente, non è possibile condividere lo stesso backup di WhatsApp tra Android e iPhone, poiché questa limitazione è imposta dalle aziende e dobbiamo accettarne le conseguenze. Fortunatamente, sono stati sviluppati software professionali come UltFone WhatsApp Transfer, che permettono di superare questo limite, rendendo i dati di WhatsApp trasferibili tra iPhone e Android senza bisogno di ripristini, formattazioni o sovrascrizione dei dati esistenti.

Nota.La guida è identica per Importare chat WhatsApp da iPhone ad Android.

Passo 1. Scarica Tenorshare UltFone WhatsApp Transfer per Windows o MacOS.

Avvia UltFone e clicca sull’icona di [WhatsApp]. Collega il telefono Android al PC.

Passo 2. Nella schermata che segue, procedi in ordine:

Clicca su [Backup] nel pannello sulla sinistra. Seleziona il telefono Android per eseguire il backup di WhatsApp. In basso, clicca sul pulsante [Backup Ora].

Passo 3. Attendi che il software completi il backup di WhatsApp su Android.

Potresti dover confermare di essere il legittimo proprietario dell’account WhatsApp.

Se richiesto, esegui il backup su WhatsApp.

Passo 4. Vedrai la seguente interfaccia quando il backup dei dati di WhatsApp sarà terminato.

Come importare il backup WhatsApp Android su iPhone.

Passo 1. Avvia di nuovo UltFone WhatsApp Transfer e, dalla schermata iniziale:

Clicca sull’icona di [WhatsApp] Clicca su [Visualizza & Ripristina] nel pannello sulla sinistra. Collega l’IPhone al PC. Nella parte alta, seleziona il backup di WhatsApp che vuoi importare su iPhone. Clicca sul pulsante [Ripristina su iOS] per importare WhatsApp da Android a iPhone. Segui le istruzioni per completare l’importazione del backup.

Esperienza d’uso e Performance

UltFone WhatsApp Transfer è facile da usare grazie alla sua interfaccia intuitiva. L’esperienza d’uso è fluida e rapida, con tempi di trasferimento e backup generalmente brevi. La qualità dei dati trasferiti è eccellente, senza perdita di qualità delle immagini, video o messaggi vocali. Inoltre, il programma è compatibile con la maggior parte delle versioni di iOS e Android, rendendolo un’ottima scelta per chi desidera una soluzione versatile.

Prezzi e Licenze

UltFone Transfer offre licenze diverse per adattarsi a vari tipi di utenti, tra cui licenze mensili, annuali e una licenza a vita per uso personale. Il costo varia a seconda del tipo di licenza, con la possibilità di ottenere sconti su acquisti prolungati o per licenze multi-dispositivo. Spesso sono attive promozioni con sconti fino al 40%, specialmente durante le festività natalizie o pasquali.

Conclusione

Se stai cercando una soluzione sicura per fare il backup di WhatsApp o trasferire i tuoi dati da iPhone ad Android (o viceversa), UltFone WhatsApp Transfer è una scelta eccellente. Con funzionalità di backup, ripristino e trasferimento selettivo, questo software è perfetto per gestire WhatsApp in modo pratico e sicuro, indipendentemente dal dispositivo di origine.