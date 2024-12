Fino a ora le luci smart di Nanoleaf hanno goduto di un ottimo supporto software in termini di interazione, comprendendo input dallo smartphone, dal ritmo di musica e dagli assistenti digitali Alexa e Google Assistant. L’azienda ha anche reso disponibile un controller fisico da agganciare direttamente ai vari prodotti ma il fatto di dover essere fisicamente vicini ne ha limitato l’uso. Adesso però, con il lancio del nuovo telecomando a distanza Nanoleaf Sense+, è stato chiuso il cerchio per un utilizzo conveniente.

Il dispositivo è alimentato a batteria e fornisce il controllo fisico a distanza che mancava al sistema di illuminazione intelligente di Nanoleaf, consentendo di premere un pulsante per accendere o spegnere le luci, attenuarle o cambiare i colori. Inoltre, i sensori di movimento e luce integrati consentono a Sense+ di regolare l’illuminazione in base alle condizioni della stanza.

La compatibilità è elevata ma non totale: tutti i prodotti Nanoleaf sono supportati ad eccezione dei Canvas (qui la nostra recensione) e del kit originale di prima generazione. Inoltre, il supporto per Nanoleaf 4D e Nanoleaf Essentials Thread Homekit Bulbs & Lightstrips sarà disponibile solo con un futuro aggiornamento.

Essendo un interruttore wireless, non si collega a una presa interna al muro (include una batteria CR2477 sostituibile con un’autonomia di oltre 1 anno). Invece, consente il controllo senza fili di tutte le luci intelligenti in una o più stanze senza usare la voce o tirare fuori il telefono (o avvicinarsi fisicamente per usare il controller integrato).

L’interruttore wireless Sense+ è dotato di una piastra di ancoraggio magnetica che può essere montata a parete con nastro adesivo (incluso) o viti. In alternativa, lo si può utilizzare in maniera “portatile”, senza alcun montaggio della piastra a muro.

Il funzionamento di Nanoleaf Sense+ è basato sulla tecnologia proprietaria Litewave di Nanoleaf e sul protocollo Matter-over-Thread. Insieme, le due tecnologie consentono a Nanoleaf Sense+ di comunicare con le luci Nanoleaf tramite Bluetooth, Wi-Fi o Thread, in modo che l’interruttore intelligente possa facilmente diventare parte del tuo ecosistema di smart home.

Nanoleaf Sense+ può essere posizionato ovunque in casa e può controllare le tue luci da qualsiasi luogo. Ha un design e dei controlli semplici, inclusi sensori di movimento e luce diurna integrati, così può regolarsi automaticamente quando rileva un movimento e in base alle condizioni di illuminazione circostanti.

Sebbene Nanoleaf Sense+ sia un po’ più grande degli interruttori della luce standard, ha un layout semplice che comprende però anche dei pulsanti laterali programmabili. Nell’app Nanoleaf, si possono impostare fino a sei azioni personalizzate da attivare all’istante con una pressione del pulsante. Ciò includono i colori preferiti, livelli di luminosità e routine smart home, così da usare semplicemente l’interruttore senza dover tirare fuori il telefono. Dall’app è anche possibile impostarli per funzionare con Apple Home e Samsung SmartThings tramite Matter.

Se si è già ampiamente investiti nell’ecosistema Nanoleaf, il costo abbastanza basso del telecomando wireless Sense+ di appena 29,99 euro è sicuramente una piccola spesa extra da tenere in seria considerazione.