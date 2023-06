Le passkey arrivano anche sugli account Google Workplace

Potresti odiare ammetterlo, ma le password sono una seccatura, anche quando sei assistito da alcune delle migliori app di password manager. Tuttavia, le passkey sono disponibili e anche le app di gestione delle password più popolari come Bitwarden e 1Password stanno adottando la modifica. Google è stato una delle prime a effettuare il passaggio tra le grandi aziende tecnologiche e ora sta estendendo il supporto passkey anche agli account Workspace.

Google ha dato il via, annunciando il supporto della passkey per gli sviluppatori lo scorso anno per poi rilasciarle a tutti gli utenti entro la fine del 2022. La società ha introdotto le passkey per l’accesso agli account Google personali a maggio di quest’anno e ora anche i clienti di Google Cloud e Workspace possono godere della comodità e anche la maggiore sicurezza.

Ciò significa che puoi accedere a qualsiasi account Google utilizzando i sistemi di autenticazione del telefono o del computer, inclusi PIN, impronta digitale e sblocco facciale.

Le passkey sono un ottimo sistema di accesso a prova di futuro se sei l’unico utente dei tuoi dispositivi. Potrebbe non essere la soluzione ideale sui dispositivi condivisi, ma per natura le passkey sono più sicure delle password. Non è possibile riutilizzare le passkey, perderle accidentalmente o salvarle comodamente. Con l’ulteriore vantaggio della crittografia, le passkey sono anche immuni agli attacchi di phishing.

Il supporto passkey di Google è disponibile su Android, Windows, ChromeOS, iOS e macOS. Sul Web, i browser più diffusi come Chrome, Safari e Microsoft Edge lo supportano. Gli amministratori di Google Workspace possono abilitare l’accesso con passkey per gli utenti della loro organizzazione.

Oltre a utilizzarlo come metodo di accesso, i clienti di Workspace possono anche configurare passkey come metodo di verifica in due passaggi, che sostituirà il prompt Sì/No inviato agli smartphone.

Per finire, l’accesso con le passkey è più veloce rispetto all’utilizzo delle password: non è necessario memorizzare le chiavi e devi solo autenticarti con la biometria del tuo dispositivo. Google ha persino rilasciato uno studio che dimostra come le passkey sono due volte più veloci pur essendo quattro volte meno soggette a errori.

Google sta implementando gradualmente il supporto passkey nei prossimi giorni per tutti gli account Workspace e dovrebbe essere disponibile per tutti entro il 20 giugno.

È interessante notare che non sarai obbligato a utilizzare la nuova tecnologia. Sarà opt-in, il che significa che le passkey sono disattivate per impostazione predefinita e l’amministratore dell’area di lavoro dovrà attivarle per te.

