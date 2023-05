Google spiega perché le passkey sono il futuro

Google prende molto sul serio la sicurezza online e la società ha recentemente annunciato il passaggio ufficiale alle passkey, contribuendo a mantenere gli account più sicuri delle password.

Esistono diversi elementi che rendono le passkey più sicure rispetto all’unico altro sistema di autenticazione ampiamente utilizzato, ma ci vorrebbe qualcosa di più della semplice sicurezza per convincere gli utenti ad abbandonare un sistema che usano da decenni. Per fortuna, Google ha due statistiche promettenti per influenzare il tuo giudizio.

La spiegazione dettagliata di Google che accompagna il passaggio a un sistema di accesso con passkey per gli account ha menzionato diversi vantaggi di sicurezza degni di nota: supporto per l’autenticazione biometrica, maggiore sicurezza rispetto all’autenticazione a due fattori, immunità dai tentativi di phishing e accesso facile quando le tue passkey sono sullo stesso dispositivo.

Nei dati raccolti tra marzo e aprile di quest’anno, Google ha fatto notare che gli utenti godono di accessi più rapidi e di maggior successo con le passkey. Nello specifico, la società afferma che le persone hanno registrato un tempo medio di accesso di 14,9 secondi con il nuovo metodo, mentre le password hanno impiegato il doppio del tempo, con una media di 30,4 secondi.

Durante il periodo in cui Google ha raccolto i dati, le persone hanno avuto in media una percentuale di successo dell’autenticazione del 13,8% utilizzando le password. Nel frattempo, l’utilizzo di passkey ha più che quadruplicato tale tasso al 63,8%.

Google non è stata esattamente chiara cosa intendesse per tasso di successo dell’autenticazione, ma forse sta confrontando le possibilità di inserire una password errata con quella di una passkey che non funziona a causa di qualcosa come l’autenticazione biometrica fallita. Tuttavia, Google spera che insieme, la convenienza, la rapidità e il tasso di successo dell’autenticazione contribuiranno a promuovere le passkey come il futuro affidabile dell’autenticazione digitale.

Potrebbe passare del tempo prima che le passkey diventino il sistema di autenticazione standard de facto su Internet, ma fino ad allora ti consigliamo vivamente di provarlo con il tuo account Google.

