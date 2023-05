Google Bard verrà integrato anche nell’app Messaggi

Google Messaggi ha cercato di aiutare gli utenti a comporre messaggi di testo per anni con la sua funzione Smart Reply, ma in alcuni casi non è così eccezionale. Nel tentativo di espandere l’usabilità delle risposte automatiche, Google ha cercato modi per implementare Bard nella sua app Messaggi e potrebbe essere in fase di completamento.

Google Bard arriverà in Messaggi con la funzione Magic Compose

Le risposte generate dall’intelligenza artificiale dovrebbero alla fine farsi strada in Google Messages ma senza il marchio Bard, riporta 9to5Google. Lo strumento si chiamerà Magic Compose e sarà in grado di scrivere una serie di risposte diverse ai messaggi di testo in molti toni diversi.

Quando la funzione sarà disponibile, potrai toccare l’icona di una matita scintillante situata accanto al pulsante emoji. Una volta attivato, puoi selezionare il tono del tuo testo con opzioni che includono formale, eccitato e creativo nel caso in cui desideri infastidire i tuoi amici con una canzone.

Gli screenshot mostrano che Magic Compose può creare una risposta per te nel caso in cui sei davvero così perplesso o può aiutarti a espandere una risposta se non sai come formulare correttamente i tuoi pensieri. Se suona come una versione più potente dell’attuale Smart Reply, è perché fondamentalmente lo è.

Magic Compose è ancora in beta

Questa funzione non è ancora attiva ed è disponibile solo come esperimento per pochissimi utenti. Coloro che sperano di accedervi in ​​anticipo possono sempre iscriversi alla beta, ma ciò non lo renderà automaticamente disponibile. Anche Google non ha fornito alcuna informazione su questo strumento, ma ciò potrebbe cambiare dato che l’I/O di Google è la prossima settimana e l’intelligenza artificiale è una parte importante della conferenza.

Bard potrebbe benissimo diventare un punto fermo dell’esperienza Android poiché Google ha iniziato a sperimentare l’idea di portarlo sulla schermata principale del tuo smartphone Pixel.

