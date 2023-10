Quando Gmail è stato lanciato per Wear OS la scorsa settimana, la gente si chiedeva quanto tempo sarebbe passato prima che arrivasse l’app Google Calendar. Bene, è qui. Google Calendar è stato ufficialmente distribuito per Wear OS, offrendo agli utenti di smartwatch tutti i tipi di accesso ai loro programmi quotidiani.

Lo vedrai sul launcher come Calendario una volta installato.

L’intera esperienza è fondamentalmente una versione potenziata della visualizzazione Pianificazione presente sui telefoni. Quando apri l’app, troverai un calendario giornaliero completo di dettagli precisi sulla posizione per eventi, note, notifiche e altro ancora. Puoi modificare se parteciperai o meno a qualsiasi evento salvato, oltre a eliminare completamente l’evento.

Se sei stanco di fissare lo schermo di uno smartwatch minuscolo, puoi anche utilizzare l’app Google Calendar per aprire qualsiasi data o evento sul tuo smartphone. Alcuni eventi, come festività e compleanni, possono apparire come immagini di sfondo nel feed principale dell’app. C’è anche l’integrazione con Google Task qui, quindi puoi contrassegnare gli eventi come completati.

Come molte app per smartwatch, Google Calendar è destinato al consumo e non alla creazione. Non è possibile utilizzare l’app per creare nuovi eventi o attività. Esistono, tuttavia, due nuovi riquadri Wear OS che ti consentono di dare una rapida occhiata agli eventi e alle attività imminenti senza aprire l’app completa.

Google Calendar per Wear OS è ora disponibile per il download sul Play Store. Basta cercare Calendar nella versione indossabile del Play Store o installarlo da remoto tramite l’elenco delle app.

Facciamo presente che mentre Wear OS 3 e Wear OS 4 continuano ad acquisire nuove funzionalità, i vecchi sistemi operativi per smartwatch dell’azienda perdono strumenti. Google ha recentemente annunciato che il suo assistente vocale proprietario non funzionerà più sugli orologi che eseguono dispositivi precedenti a Wear OS 3.

