Da quando OpenAI ha tirato fuori dal cilindro Sora, il suo strumento di generazione di video fotorealistici partendo da un prompt di testo, l’industria dell’IA sta cercando in tutti i modi di raggiungere la medesima qualità. Google probabilmente sta lavorando a qualcosa di simile ma, come passo intermedio, ha annunciato Google Vids, un’app per la creazione di video per il lavoro che, secondo la società, può rendere chiunque un “grande narratore” sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale.

Vids utilizza Gemini, l’ultimo modello di intelligenza artificiale di Google, per creare rapidamente video. Digita un messaggio, inserisci alcuni documenti, immagini e video e siediti e rilassati mentre Vids genera un intero storyboard, sceneggiatura, musica e voce fuori campo. “Come mezzo di narrazione, il video è diventato onnipresente per la sua immediatezza e capacità di ‘tagliare il rumore‘, ma può essere scoraggiante sapere da dove cominciare“, ha affermato Aparna Pappu, vicepresidente di Google, in un post sul blog che annuncia l’iniziativa. “Vids è il tuo assistente per video, scrittura, produzione e montaggio, tutto in uno.”

In un video promozionale, Google utilizza Vids per creare un video che riassume i momenti della conferenza Cloud Next a Las Vegas, un evento annuale durante il quale ha mostrato l’app. Basandosi su un semplice invito a creare un video di riepilogo e ad allegare un documento ricco di informazioni sull’evento, Vids genera uno schema narrativo che può essere modificato. Consente quindi all’utente di selezionare un modello per il video (puoi scegliere tra proposta di ricerca, presentazione di nuovi dipendenti, traguardo del team, aggiornamento aziendale trimestrale e molto altro) e poi si concentra per alcuni istanti prima di sputare una prima bozza di un video, completo di storyboard, file multimediali, musica, transizioni e animazioni. Genera anche una sceneggiatura e una voce fuori campo, sebbene tu possa anche registrarne una tua. E puoi scegliere manualmente le foto da Google Drive o Google Foto per inserirle senza problemi nel video.

Sembra tutto piuttosto fluido, ma è importante ricordare cosa non è Vids: un sostituto degli strumenti di generazione video basati sull’intelligenza artificiale come il prossimo Sora di OpenAI o Gen-2 di Runway che creano video da zero da istruzioni di testo. Invece, Google Vids utilizza l’intelligenza artificiale per comprendere le tue richieste, generare uno script e una voce fuori campo e unire immagini, video, musica, transizioni e animazioni per creare quello che è, in effetti, una presentazione PowerPoint generata dall’IA. E poiché Vids fa parte di Google Workspace, puoi collaborare in tempo reale proprio come con Documenti, Fogli e Presentazioni Google.

Chi ha bisogno di questo? La mia ipotesi è che i dipartimenti delle risorse umane e i capi dello staff abbiano spesso bisogno di creare video di onboarding per i nuovi dipendenti, annunciare traguardi aziendali o creare materiali di formazione per i team. Ma se e quando Google sceglierà di rendere i video disponibili oltre Workspace, che viene generalmente utilizzato dalle aziende, posso vedere persone che lo utilizzano anche al di fuori del lavoro, ad esempio creando facilmente video per una festa di compleanno o una vacanza utilizzando le proprie foto e i propri video ogni volta che diventano disponibili più in generale

Lo strumento sarà disponibili a giugno e arriverà per la prima volta su Workspace Labs, il che significa che dovrai aderire per testarlo. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile su un piano più ampio.

