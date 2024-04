I prompt, che dovrebbero essere scritti in modo naturale con “pensieri completi in tutta la frase”, sono la base per poter interagire con i moderni sistemi di IA generativa. Per semplificarne l’accesso ai propri clienti Workspace, Google ha pubblicato una guida che descrive come meglio creare i prompt per ottenere i migliori risultati con Gemini.

Probabilmente dovrai provare alcuni approcci diversi per il tuo prompt se non ottieni il risultato desiderato la prima volta.

C’è un’enfasi particolarmente grande sul “trasformarla in una conversazione” con suggerimenti di follow-up che includono più delle quattro aree.

Arrivando a 45 pagine, ci sono personaggi di esempio e suggerimenti che vengono perfezionati per: servizio clienti, dirigenti e imprenditori, risorse umane, marketing, gestione dei progetti, vendite. In definitiva, Google afferma di rivedere i risultati per “chiarezza, pertinenza e accuratezza” prima di utilizzarli.

Ulteriori suggerimenti includono:

Separazione : Se desideri che Gemini for Workspace esegua diverse attività correlate, suddividile in prompt separati.

: Se desideri che Gemini for Workspace esegua diverse attività correlate, suddividile in prompt separati. Dare vincoli: Per generare risultati specifici, includi dettagli nella richiesta come i limiti del conteggio dei caratteri o il numero di opzioni che desideri generare.

Per generare risultati specifici, includi dettagli nella richiesta come i limiti del conteggio dei caratteri o il numero di opzioni che desideri generare. Assegna un ruolo : Per incoraggiare la creatività, assegna un ruolo. Puoi farlo iniziando il tuo messaggio con un linguaggio del tipo: “Sei il capo di un dipartimento creativo per un’agenzia pubblicitaria leader…”

: Per incoraggiare la creatività, assegna un ruolo. Puoi farlo iniziando il tuo messaggio con un linguaggio del tipo: “Sei il capo di un dipartimento creativo per un’agenzia pubblicitaria leader…” Chiedi un feedback: Nella conversazione con Gemini su gemini.google.com, digli che gli stai assegnando un progetto, includi tutti i dettagli che hai e tutto quello che sai, quindi descrivi il risultato che desideri. Continua la conversazione ponendo domande del tipo: “Quali domande hai per me che potrebbero aiutarti a fornire il miglior risultato?”

Nella conversazione con Gemini su gemini.google.com, digli che gli stai assegnando un progetto, includi tutti i dettagli che hai e tutto quello che sai, quindi descrivi il risultato che desideri. Continua la conversazione ponendo domande del tipo: “Quali domande hai per me che potrebbero aiutarti a fornire il miglior risultato?” Considera il tono: Personalizza le tue richieste in base al pubblico previsto e al tono desiderato del contenuto. Richiedi un tono specifico nell’output, ad esempio formale, informale, tecnico, creativo o casual.

Personalizza le tue richieste in base al pubblico previsto e al tono desiderato del contenuto. Richiedi un tono specifico nell’output, ad esempio formale, informale, tecnico, creativo o casual. Dillo in un altro modo: Perfeziona i tuoi suggerimenti se i risultati non soddisfano le tue aspettative o se ritieni che ci sia spazio per miglioramenti. Un processo iterativo di revisione e perfezionamento spesso produce risultati migliori.

Ad ogni modo, potete scaricare la guida completa ai prompt di Google Gemini da questo link.