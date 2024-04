Gli auricolari TWS sono fragili, si perdono facilmente e sono soggetti a guasti della batteria. Date le loro dimensioni e i loro costi, le aziende preferirebbero buttarli via quando soccombono all’inevitabile. Fairphone, tuttavia, dopo aver realizzato la quinta generazione di smartphone sostenibile, ha tirato fuori dal cilindro le Fairbuds, un paio di auricolari con batterie facilmente sostituibili, nonché una batteria intercambiabile anche nella custodia di ricarica. E guarda, se gli ingegneri che lavorano in questa piccola azienda olandese riescono a risolvere questo problema, allora l’esercito di designer nelle cattedrali di acciaio e vetro di Apple e Samsung non ha scuse.

Le Fairbuds sono un paio di veri auricolari wireless che assomigliano ai Galaxy Buds di Samsung, con la superficie più esterna su entrambi i lati che funge da controller. Fairphone promette sei ore di durata della batteria con una carica con altre 20 ore nascoste all’interno della custodia.

Gli auricolari racchiudono il consueto elenco di funzionalità, tra cui ANC, connettività multipunto e un grado di protezione IP54 per resistenza al sudore e all’acqua. Come al solito, l’azienda vuole argomentare (almeno sulla carta) che solo perché il diavolo ha i giocattoli migliori, puoi comunque divertirti indossando un’aureola.

Le Fairbuds sono il secondo tentativo dell’azienda nel campo del true wireless dopo gli auricolari True Wireless Stereo del 2021. Quelli erano realizzati con oro del commercio equo e solidale e il 30% di plastica riciclata, ma erano comunque più una parte del problema che una soluzione. Da allora, le TWS sono state abbandonate e la società ha rilasciato Fairbuds XL, un paio di cuffie over-ear che mi sono piaciute piuttosto.

Fairphone afferma che le Fairbuds qui sono realizzati con il 70% di materiali riciclati ed equi, mentre il 100% degli elementi delle terre rare e dello stagno vengono riciclati. L’azienda afferma inoltre di offrire retribuzioni migliori agli operai rispetto ai produttori rivali e collabora con i fornitori per migliorare le condizioni di lavoro delle persone sulla linea di produzione.

Non penso che sia ingiusto affermare che Fairphone dà priorità alla riparabilità rispetto all’aspetto, quindi questi non saliranno sul podio ai Beautiful Gadget Awards.

Le Fairbuds stanno facendo il loro debutto in Europa oggi dallo shop ufficiale Fairphone e da una serie di partner di vendita al dettaglio in tutto il territorio. Il loro prezzo è di 149 euro.

