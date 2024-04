Le Custom ROM per gli smartphone Android non sono così comuni come una volta, ma molte erano comunque utili per ottenere funzionalità aggiuntive o modificare l’esperienza sul dispositivo. La “Pixel Experience“, una Custom ROM che riproponeva l’interfaccia utente e le funzionalità di Google Pixel su altri dispositivi, purtroppo ora sta chiudendo.

“Pixel Experience” è stata lanciata nel 2017, circa un anno dopo il debutto del primo smartphone Google Pixel. Il progetto mirava a copiare l’interfaccia utente e le parti migliori dell’utilizzo di un Pixel su altri smartphone Android. È diventata una delle ROM Android più popolari negli ultimi anni, ma il progetto è ora in fase di chiusura.

In un post, José Henrique, il fondatore di “Pixel Experience”, afferma che lo sviluppo attivo sulla Custom ROM sta giungendo al termine. Le build più vecchie continueranno ad essere disponibili e il sito Web rimarrà online, ma lo sviluppo è terminato.

Il post spiega:

Questo progetto è stato un viaggio incredibile pieno di innovazione, collaborazione e dedizione incrollabile sia da parte del team che della comunità. Fin dall’inizio di PixelExperience, il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire agli utenti un’esperienza Android fluida, personalizzabile e ricca di funzionalità, su misura per un’ampia gamma di dispositivi.

Nel dire addio allo sviluppo attivo, voglio esprimere il mio più profondo apprezzamento a ogni membro della nostra comunità, ai tester, ai contributori e a tutti i sostenitori. La tua passione e il tuo impegno sono stati la forza trainante dietro ogni traguardo che abbiamo raggiunto.

Allo stato attuale, Pixel Experience è disponibile su dispositivi Android di Asus, Google, Lenovo, Motorola, Nokia, Nothing, Nubia, OnePlus, Razer, Realme, Samsung, Teracube e Xiaomi (noi l’abbiamo testata con piacere su un Redmi Note 11 NFC). Le build di Android 14 sono state rese disponibili in versione beta alla fine di febbraio.

