La settimana scorsa ho recensito il GL.iNet Spitz AX, quello che probabilmente è il miglior modem router 4G/5G da utilizzare collegato alla rete elettrica nelle aree più remote. Ora invece focalizzo la mia attenzione sul GL.iNet Mudi V2, un modem router portatile 4G che punta più sul software e sul supporto di servizi aggiuntivi che sulle specifiche vere e proprie.

Il Mudi V2 è un router wireless portatile 4G LTE compatibile con la maggior parte degli operatori globali, rendendolo ideale anche per i viaggi all’estero. È progettato per consentire agli utenti di proteggere la propria privacy su Internet sfruttando una serie di plugin e protocolli di sicurezza ampiamente dal valore ampiamente riconosciuto.

Nello specifico, Mudi V2 (GL-E750V2) è basato su un fork di OpenWRT, un sistema operativo molto famoso e pensato specificatamente per il networking di livello professionale. Ciò gli permette di avere accesso a oltre 200 plugin per aumentare e personalizzare il modo di utilizzo.

Pro Leggero e compatto

Supporta la maggior parte degli operatori mondiali

Qualità della ricezione più che discreta

OpenWRT con oltre 2000 plugin Contro Batteria non removibile

Niente supporto Dual SIM

Panoramica hardware e qualità costruttiva

Il GL.iNet Mudi v2 è un router portatile che pesa poco più di uno smartphone (285 grammi) e non occupa molto spazio (145 x 77,5 x 23,5 mm). Puoi portarlo ovunque nella borsa o anche in una grande tasca senza che sia un problema. A proposito, ha dei piccoli fori in un angolo per legare una corda e indossarlo appeso se preferisci.

È realizzato in plastica robusta con finitura opaca e vede la presenza di un piccolo schermo OLED monocromatico da 0,96 pollici che mostra l’ora, la batteria, la SIM, la rete, il numero di utenti connessi, l’indirizzo IP, la VPN e lo stato generale del router.

Ha solo un pulsante di accensione (che serve anche per navigare sullo schermo toccandolo una volta) e un interruttore per cambiare modalità (può essere configurato dal pannello di controllo per fare quello che vuoi), quindi il suo funzionamento è molto semplice.

Rimuovendo lo sportellino posto sul fondo, è possibile accedere al vano della Nano SIM, al tasto reset e allo slot microSD.

È dotato di uno slot per schede microSD che supporta schede fino a 1 TB, rendendo semplice per i viaggiatori archiviare, condividere ed eseguire il backup dei propri file ovunque.

La batteria interna non è rimovibile ma è comunque un’ottima cella agli ioni di litio da 7000 mah che è possibile ricaricare mediante la porta USB-C presente sul lato inferiore.

Questa però è una porta multifunzionale, il che significa che è possibile sfruttarla (attraverso l’adattatore presente in confezione) come porta Ethernet per connettere PC e smart TV in maniera cablata.

Prima configurazione

GL.iNet ha reso molto semplice la prima configurazione del suo router portatile. A dire il vero, è la stessa procedura che ho affrontato durante la configurazione dello Spitz AX la settimana scorsa.

Basta semplicemente inserire la nano SIM nell’apposito slot, accendere il modem router (necessita di almeno 2 minuti per il boot) e collegarsi alla sua rete WiFi. Dopo di che, indipendentemente che si tratti di uno smartphone o di un laptop, aprire un browser web e recarsi all’indirizzo 192.168.8.1.

Da lì bisogna seguire le istruzioni a video per la configurazione di alcuni parametri (lingua e fuso orario). Appena si ha accesso al pannello di controllo generale, la configurazione della SIM avviene in automatico (ho usato la stessa SIM Iliad dell’altra volta), tanto che è possibile accedere a internet sin da subito.

Plugin, app e VPN

Essendo basato sullo stesso sistema operativo degli altri router dell’azienda (un foro di OpenWRT), è possibile installare le medesime app e gli stessi plugin per aumentare drasticamente quella che è la sicurezza, la privacy o la funzionalità di base. Si parla di oltre 2000 plugin disponibili.

In termini di sicurezza e privacy, il plugin per eccellenza è AdGuard Home. Si tratta di un server DNS che intercetta e filtra tutte le richieste fatte dai dispositivi connessi, eliminando la pubblicità e il tracciamento. Essendo presente direttamente sul router, è possibile beneficiare di AdGuard Home anche sui dispositivi che non possono accedere al Play Store, come ad esempio le Smart TV.

Mudi permette anche di creare delle connessioni VPN. Utilizza OpenVPN per fornire la migliore crittografia e autenticazione ma è disponibile pure il protocollo WireGuard che fornisce agli utenti una VPN semplice e veloce con crittografia moderna per proteggere la loro privacy. Se non si vuole smanettare per configurare da se una VPN, Mudi V2 supporta più di 25 fornitori di servizi VPN commerciali, quindi puoi scegliere il pacchetto che desideri.

Conclusioni

Il GL.iNet Mudi V2 non è il modem router più potente sul mercato. Tuttavia, è fra i più versatili grazie al suo software molto personalizzabile e ricco di plugin e app di terze parti.

La ricezione delle antenne interne è abbastanza buona da permettere una navigazione ottimale anche dove con lo smartphone si riesce a stento ad avere una singola tacca di segnale. Il tutto con un’autonomia decente che assicura oltre una giornata di navigazione.

La compatibilità con i principali operatori mondiali è poi la ciliegina sulla torta, permettendo il suo utilizzo anche all’estero.

Il prezzo richiesto di 169,99 euro per il suo acquisto riflette queste caratteristiche ma il mio consiglio è quello di aspettare offerte e promozioni varie su Amazon per poterlo acquistare a meno di 150 euro.