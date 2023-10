Rimanere al sicuro online è impegnativo nel panorama digitale moderno, ma Google produce alcuni dei migliori smartphone Android con funzionalità di sicurezza integrate. Google One VPN viene installato di default sui telefoni Pixel per proteggere il tuo indirizzo IP da occhi indiscreti su Internet (ormai disponibile anche in Italia), ma può essere un po’ fastidioso da usare, con una notifica persistente nella barra di stato. Con il debutto della serie Pixel 8 all’inizio di questo mese, Google sta cambiando il modo in cui viene implementato il suo servizio VPN, risparmiando spazio prezioso nella barra di stato.

I Pixel 8 e 8 Pro annunciati di recente presentano numerosi evidenti miglioramenti in termini di hardware e software, come un nuovo SoC Tensor G3, funzionalità migliorate della fotocamera e di correzione delle immagini e un design migliore. Tuttavia, alcuni dei cambiamenti sfumati esclusivi di questi nuovi dispositivi stanno venendo alla ribalta man mano che i primi ad adottarli trascorrono più tempo con loro. Tra questi, gli utenti di Google One VPN probabilmente noteranno che la notifica persistente del servizio è ormai scomparsa, e sopravvive solo una semplice icona a forma di chiave nella barra di stato.

Sui telefoni Pixel, inclusi Pixel Fold, Pixel 7, 7 Pro, 7a e modelli precedenti, Google offriva servizi VPN tramite l’app Google One. Attivarli funziona proprio come acquistare ulteriore spazio di archiviazione cloud su Google Drive. Tuttavia, questo servizio VPN mostra una fastidiosa notifica persistente finché è attivo. Un thread di supporto sul fastidio spiega che gli utenti devono disabilitare le notifiche dall’app per nascondere la notifica persistente, che viene visualizzata anche nella schermata di blocco.

I Pixel 8 hanno una versione speciale dell’app Google One VPN

Google afferma che la VPN è integrata nei Pixel 8 e 8 Pro. In effetti, l’app è elencata nel Play Store come Pixel VPN di Google One e viene visualizzata come VPN di Google One nel cassetto delle app.

L’app è preinstallata sull’ultima generazione di telefoni Pixel e quando il servizio VPN è attivo, l’elemento persistente nell’area notifiche non viene visualizzato da nessuna parte. Invece, vedi solo l’icona di una chiave nella barra di stato, proprio come la VPN con Google Fi. In questo modo, la schermata di blocco e l’area notifiche sono libere di visualizzare notifiche importanti da altre app, anziché quelle in esecuzione in background.

I controlli familiari sono ancora presenti, anche se con un interruttore di attivazione/disattivazione fornito come riquadro Impostazioni rapide. Un’opzione per sospendere temporaneamente il servizio è disponibile anche nell’app “Impostazioni”, in Rete e Internet → VPN.

Le impostazioni avanzate per la VPN consentono anche di sospendere il servizio sulle reti Wi-Fi di tua scelta, rilevate con l’aiuto di un accesso aggiuntivo all’autorizzazione alla posizione. Questa impostazione può tornare utile se hai funzionalità di sicurezza a livello di rete abilitate sul Wi-Fi di casa o dell’ufficio (come ad esempio Pi-hole). Hai anche la possibilità di disabilitare la VPN sulle app selezionate o sulle app dell’operatore che utilizzano l’indirizzo IP assegnato dall’operatore per l’identificazione e la fornitura di servizi.

Sebbene questa implementazione sia un passo nella giusta direzione per Google, disabilitare una notifica persistente è tutt’altro che ideale e l’azienda dovrebbe lavorare per rendere questo sistema VPN il nuovo sistema predefinito anche sui vecchi telefoni Pixel. Potrebbe anche incoraggiare più persone a restare fedeli al servizio VPN di Google, ancora disponibile su altri dispositivi tramite l’app Google One.

via