Insieme ai termini “hardware” e “software”, il mondo digitale utilizza da tempo una terza descrizione chiamata “firmware”. Sebbene il firmware sia in circolazione da diversi anni, non è sempre chiaro all’utente medio a cosa si riferisce o in che modo differisce dalle precedenti definizioni di software.

Cos’è il firmware?

L’hardware si riferisce ai componenti fisici dei nostri dispositivi informatici, mentre il software si riferisce ai programmi effettivi scritti per i dispositivi utilizzando il codice. Abbastanza semplice, vero? Ma esiste anche il firmware, un tipo specifico di software di cui ogni dispositivo elettronico ha bisogno.

Il firmware descrive il livello base del software necessario per far funzionare un dispositivo quando è acceso. È il codice che controlla gli elementi essenziali di cui i dispositivi elettronici hanno bisogno per svolgere le loro funzioni principali, come l’avvio, l’accensione degli schermi, la connessione ad altri dispositivi e così via. Poiché è estremamente importante, è archiviato in una memoria sicura e non volatile.

Se il firmware viene eliminato, potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile. Se hai effettuato l’accesso al BIOS (Basic Input/Output System) o alla più recente UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sul tuo computer per modificare le impostazioni o riavviare, hai controllato parte di questa tecnologia.

Nel caso degli smartphone Android, il firmware viene caricato prima di ogni altra cosa. Esattamente come con sui PC, indica al telefono di avviarsi, accendere il display e testare componenti come altoparlanti e fotocamera per assicurarsi che funzionino. Assicura che i diversi componenti del tuo telefono Android siano accesi e funzionino insieme. Chiaramente l’intero avviene anche in iOS anche se, a differenza di Android, non è open source.

Sebbene il termine non sia utilizzato così spesso come hardware e software tra gli utenti medi, anche il firmware ha una lunga storia. Il termine risale a una frase coniata da Ascher Opler alla fine degli anni ’60 per descrivere il software che era parte integrante dell’hardware operativo.

Qual è la differenza col sistema operativo?

Il firmware potrebbe sembrare il sistema operativo o il sistema operativo che ti consente di controllare i tuoi dispositivi, ma ci sono delle differenze. Il primo infatti funziona a un livello inferiore rispetto al sistema operativo, interagendo con l’hardware in modo più diretto. In molti computer, dopo che questo è stato acceso e collegato all’hardware, avvia il sistema operativo e gli lascia il controllo. Quando vedi la schermata di accesso, probabilmente il lavoro del firmware è già stato completato.

Tuttavia, non tutti i dispositivi necessitano di un sistema operativo per funzionare. Il tuo condizionatore d’aria o il mouse del tuo computer in genere non richiedono questo livello di interazione. Per i dispositivi più semplici, il firmware continua a funzionare per garantire che i controlli manuali funzionino come dovrebbero, a volte chiamato firmware “bare metal”.

