Quando Google ha presentato la serie Pixel 8 la scorsa settimana, si è concentrato su tutte le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di cui dispone la coppia di smartphone. Pixel 8 e Pixel 8 Pro portano sul tavolo molto più delle nuove funzionalità della fotocamera, anche se ci sono solo così tante informazioni che Google può trasmettere in una presentazione di 1 ora che ha anche introdotto un nuovo smartwatch e le funzionalità Pixel Buds Pro. Uno dei miglioramenti più significativi che è stato reso evidente solo dopo la fine del keynote è il Face Unlock migliorato: il Face Unlock di Pixel 8 funziona con le app bancarie e Google Pay.

Secondo Google, il Face Unlock sulla serie Pixel 8 “soddisfa la più alta classe biometrica Android, consentendoti di accedere ad app bancarie e di pagamento compatibili come Google Wallet”. Ciò è in netto contrasto con la generazione precedente Pixel 7, in cui Face Unlock poteva essere utilizzato solo per sbloccare il dispositivo. Ma se guardi le specifiche del Pixel 8, scoprirai che ha un’unica fotocamera frontale simile a quella del Pixel 7. Allora perché Face Unlock sul Pixel 8 è molto più potente che sul Pixel 7?

Ancora una volta, dobbiamo rivolgerci a Google stesso per la risposta. In un post sul blog sul loro nuovo chip Tensor G3, Google attribuisce il merito ai “nuovi progressi del machine learning” per il Face Unlock migliorato di Pixel 8. Google, sfortunatamente, non ha detto quali fossero effettivamente questi progressi nel machine learning, ma il fatto che siano stati in grado di raggiungere questa impresa senza aggiungere hardware dedicato Face Unlock aggiuntivo è un’enorme pietra miliare per l’autenticazione biometrica.

Lo sblocco facciale su Pixel 8 non compromette più la sicurezza

I sensori biometrici dovrebbero rendere più comodo l’accesso al telefono, ma il compromesso è che sono meno sicuri del PIN, della sequenza o della password. A differenza di questi metodi di autenticazione “primari”, l’autenticazione biometrica è suscettibile ai falsi positivi, motivo per cui Android differenzia i sensori biometrici in base alla loro forza biometrica.

A seconda di quanto sono bassi il tasso di accettazione dello spoofing (SAR), il tasso di accettazione dell’impostore (IAR) e il tasso di accettazione della falsa accettazione (FAR) del sensore, il sensore verrà classificato come Classe 3 (precedentemente “Forte”), Classe 2 (precedentemente “Debole”). ”), o Classe 1 (ex “Conveniente”).

Il livello in cui rientra il sensore determina per cosa Android consente l’utilizzo del sensore. I sensori di classe 1, ad esempio, non possono integrarsi con l’API BiometricPrompt, che è ciò che molte app bancarie e gestori di password utilizzano per l’accesso. Face Unlock su Pixel 7 è un sistema biometrico di Classe 1, motivo per cui può essere utilizzato solo per sbloccare il dispositivo. Face Unlock su Pixel 8, tuttavia, è un sistema biometrico di Classe 3, motivo per cui può essere utilizzato anche per l’accesso alle app bancarie e per l’autenticazione dei pagamenti contactless.

Uno dei motivi per cui Google ha evitato Face Unlock per così tanto tempo (e perché si è sbarazzato di Trusted Face) è che era meno sicuro di altri metodi biometrici. Se il Face Unlock del tuo telefono non si basa altro che su una singola fotocamera RGB, allora ci sono buone possibilità che possa essere ingannato da qualcuno che tiene in mano una foto del tuo viso. Gli algoritmi del Face Unlock che evitano questi semplici tipi di attacchi di spoofing esistono da molto tempo e ci sono persino fornitori (come Megvii) che vendono questa tecnologia ai produttori di smartphone. Ma non importa quanto fossero buoni questi algoritmi, non sono mai stati abbastanza buoni da consentire al Face Unlock del telefono di renderlo un dispositivo biometrico di Classe 3, fino al Pixel 8, ovviamente.

Per Google Pixel 8 gli stessi risultati del Pixel 4 ma senza alcun hardware speciale

Sebbene Pixel 8 e 8 Pro non siano i primi telefoni di Google ad avere un Face Unlock di Classe 3, sono i primi telefoni di Google a raggiungere questo obiettivo senza bisogno di hardware dedicato. Al contrario, Pixel 4 necessitava di due fotocamere IR, un proiettore di punti, un illuminatore Flood e una fotocamera frontale per ottenere un Face Unlock di Classe 3. Anche se l’hardware aggiuntivo del Pixel 4 ne ha reso possibile l’utilizzo al buio, ha costretto il telefono ad avere un’enorme cornice superiore per ospitare tutti questi componenti.

Una cornice grande come quella del Pixel 4 non funzionerebbe nel 2023, ma il Face Unlock avanzato di Pixel 8 ci consente di avere il meglio di entrambi i mondi: sblocco facciale sicuro e una cornice minuscola.

fonte