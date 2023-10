Sebbene molti dei migliori smartphone oggi presentino un certo livello di resistenza all’acqua, non sono completamente impermeabili. Molti di questi dispositivi possono resistere solo a determinate quantità di pressione dell’acqua per determinati periodi di tempo e, una volta superate queste soglie, l’acqua inizierà a entrare nel dispositivo. Un buon modo per aggiungere ulteriore resistenza all’acqua o impermeabilità al tuo smartphone è con una custodia impermeabile, ma non sono tutte uguali. Che tu stia cercando smartphone resistenti all’acqua o una custodia impermeabile, potresti esserti imbattuto in qualcosa chiamato classificazione IP.

IP sta per Ingress Protection e si riferisce semplicemente a qualcosa che entra in un altro oggetto. In sostanza, una classificazione IP è una cifra che rappresenta il grado di protezione di uno smartphone (in questo caso) contro l’ingresso di qualcosa. Esistono generalmente due tipi di ingresso: acqua e polvere. Pertanto, quando vedi una classificazione IP, probabilmente vedrai due numeri seguire le lettere “IP”. Ad esempio, IP52 significa che un case è protetto contro l’ingresso di polvere al livello cinque e contro l’ingresso di acqua al livello due. Il primo numero si riferisce alla resistenza alla polvere mentre il secondo numero si riferisce alla resistenza all’acqua.

I vari livelli di protezione IP degli smartphone

Iniziando con la protezione degli smartphone contro l’ingresso di particelle solide (polvere), troviamo i seguenti livelli di classificazione IP:

Livello Definizione Effetti pratici IP0X Non protetto dal contatto e dall’ingresso di oggetti IP1X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm Qualsiasi grande superficie del corpo, come il dorso della mano, ma nessuna protezione contro il contatto intenzionale con una parte del corpo (50 mm). Protetto contro l’accesso con il dorso della mano. IP2X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm Protetto contro l’accesso con un dito o oggetti simili. IP3X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm Protetto contro l’accesso con un attrezzo, grossi cavi, ecc. IP4X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm Protetto contro l’accesso con un cavo, viti sottili, piccolo cacciavite, ecc. IP5X Protetto contro la polvere Protetto contro l’ingresso di polvere. L’ingresso di polvere non è completamente impedito, ma non deve entrare in una quantità sufficiente da interferire con il funzionamento soddisfacente dell’apparecchiatura. IP6X A tenuta di polvere Totalmente protetto contro l’ingresso di polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Nessuna penetrazione di polvere; completa protezione dal contatto (a tenuta di polvere). Deve essere applicato il sottovuoto. Durata del test fino a 8 ore in base al flusso d’aria.

Per quanto riguarda i livelli di classificazione IP relativi all’impermeabilità dai liquidi, troviamo:

Livello Resistenza Dettagli IPX0 Non protetto IPX1 Protetto da caduta verticale di gocce d’acqua Durata del test: 10 minuti Acqua equivalente a 1 mm di pioggia al minuto IPX2 Protetto da caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima 15° Durata del test: 2,5 minuti per ogni direzione di inclinazione (10 minuti totali) Acqua equivalente a 3 mm di pioggia al minuto IPX3 Protetto dalla pioggia Con un ugello di nebulizzazione: Durata del test: 1 minuto al metro quadro per almeno 5 minuti Volume d’acqua: 10 litri al minuto Pressione: 50-150 kPa Con un tubo oscillante: Durata del test: 10 minuti Volume dell’acqua: 0,07 l / min per foro IPX4 Protetto da spruzzi Con un tubo oscillante: Durata del test: 10 minuti o ugello di nebulizzazione (uguale al test con ugello di nebulizzazione per IPX3 ma con lo scudo rimosso) IPX4k Protezione contro spruzzi d’acqua sotto pressione, vale solo per veicoli stradali IPX5 Protetto da getti d’acqua Durata del test: 1 minuto al metro quadro per almeno 15 minuti Volume d’acqua: 12,5 litri al minuto Pressione: 30 kPa alla distanza di 3 m IPX6 Protetto da ondate Durata del test: 1 minuto per metro quadrato per almeno 3 minuti Volume d’acqua: 100 litri al minuto Pressione: 100 kPa alla distanza di 3 m IPX6k Protezione contro forti getti d’acqua ad alta pressione (inondazione), vale solo per veicoli stradali Durata del test: almeno 3 minuti Volume d’acqua: 75 litri al minuto Pressione: 1000 kPa alla distanza di 3 m IPX7 Protetto da immersione temporanea Immersione fino a 1 m di profondità per massimo 30 minuti, non deve presentare penetrazione di acqua Durata del test: 30 minuti – rif. IEC 60529, tabella 8. Testato tenendo il punto più basso dell’involucro a 1000 mm sotto la superficie dell’acqua, o il punto più alto a 150 mm sotto la superficie, a seconda di quale sia il più profondo. IPX8 Protetto da immersione permanente Condizioni di test in accordo con il produttore, ma più severe di IPX7 Durata maggiore o uguale a 30 min (tipicamente 24 ore) Profondità maggiore di 1 m (tipicamente oltre 3 m) IPX9 Protetto contro i getti d’acqua ad alta pressione e a temperatura elevata Pressioni acqua compresa tra 80 bar e 100 bar in tutte le direzioni ad alta temperatura (75…85 °C) Durata del test per involucri <= 250 mm: 30 secondi in ciascuno dei 4 angoli (0° – 30° – 60° – 90°) 2 minuti totali su tavola rotante Durata del test per involucri > 250 mm: 1 min per m2 (minimo 3 min) IPX9k Protezione contro l’acqua nel caso di pulizia a vapore / ed alla pressione, vale solo per veicoli stradali Durata del test: 30 secondi in ciascuno dei 4 angoli (0° – 30° – 60° – 90°) 2 minuti totali Volume d’acqua: 14-16 litri al minuto Pressione: 8-10 MPa (80-100 bar) alla distanza di 0,10-0,15 m Temperatura dell’acqua: 80 °C

