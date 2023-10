Google Pixel è ancora un attore minore nel mercato globale degli smartphone, ma il marchio continua ad andare avanti. Con il lancio della serie Pixel 8 la scorsa settimana e i loro 7 anni di aggiornamenti assicurati, i dati aggiornati rivelano che Google ha spedito finora circa 40 milioni di unità, il che rappresenta un salto piuttosto grande solo nell’ultimo anno.

Secondo il vicepresidente di IDC Francisco Jeronimo, Google Pixel ha spedito 37,9 milioni di telefoni tra il 2016 e il 2023, ovvero l’intero ciclo di vita della gamma Pixel fino ad ora. Jeronimo nota che negli ultimi anni le vendite sono cresciute a “doppia cifra”.

. @Google is about to announce the #GooglePixel8 Series, another important group of devices for its portfolio. Sales have been growing double digits in the last years, with total sales reaching nearly 40 million units since its launch in 2016 #TeamPixel #GooglePixel… pic.twitter.com/bq9Axozzqp — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) October 4, 2023

Anche se non si tratta esattamente di un numero enorme (si stima che Apple, ad esempio, spedisca oltre 224 milioni di iPhone all’anno), il numero è in costante aumento. Nel 2018, Jeronimo ha sottolineato che Google aveva raddoppiato le spedizioni di Pixel solo nel primo anno della linea, per un totale di poco meno di quattro milioni di unità. Nel 2019, Google ha ripreso terreno, spostando 7,2 milioni di unità solo in quell’anno.

Lo scorso anno, Google si stava avvicinando al traguardo dei 30 milioni, con 27,6 milioni di unità vendute poco prima del lancio di Pixel 7. In particolare, ciò significa che Google è riuscita a spedire circa 10 milioni di telefoni Pixel nel corso degli ultimi 12 mesi. Questo è potenzialmente l’anno migliore per Pixel, dato che il record precedente era di 7,2 milioni di unità.

Questa cifra non è una grande sorpresa, dato che Google ha guadagnato attivamente terreno negli Stati Uniti, così come in Giappone, nell’ultimo anno. All’inizio di quest’anno, un rapporto del secondo trimestre ha mostrato che Google Pixel stava guadagnando terreno mentre tutti gli altri produttori di smartphone Android scivolavano verso il basso. A luglio è stato rivelato che il Giappone è ora il più grande mercato di Google per i telefoni Pixel e un rapporto successivo ha mostrato come Pixel stia attivamente prendendo quote di mercato dall’iPhone in Giappone. Google è stato anche l’unico marchio di smartphone che non ha visto diminuire le sue spedizioni anno dopo anno in Nord America.

È stata una lunga partita, ma sembra che Google stia finalmente trovando la sua posizione.

