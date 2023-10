All’inizio di quest’anno, Samsung ha rivelato durante l’evento di lancio del Galaxy S23 che sta lavorando su un visore XR. L’azienda sta lavorando con Google e Qualcomm per il suo primo visore a realtà mista e utilizzerà la piattaforma di Google e un chip Qualcomm. E quel chip potrebbe essere quello che Qualcomm ha appena presentato: Snapdragon XR2 Gen 2. L’azienda ha anche presentato il chip Snapdragon AR1 Gen 1 per occhiali AR.

Caratteristiche di Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Lo Snapdragon XR2 Gen 2 è il processore di punta di Qualcomm progettato per visori AR (Realtà Aumentata), MR (Realtà Mista) e VR (Realtà Virtuale). È stato progettato in collaborazione con Meta ed è già stato utilizzato nel visore per realtà mista Quest 3 di Meta, annunciato all’inizio di questa settimana. Si afferma che il nuovo chip offra una GPU 2,5 volte più veloce e un’elaborazione AI 8 volte più veloce rispetto al chip Snapdragon XR2 Gen 1 lanciato lo scorso anno.

Può supportare uno schermo con risoluzione fino a 3.000 x 3.000 pixel per occhio, offrendo immagini nitide e coinvolgenti. Offre anche texture più dettagliate, frame rate più elevati e meno jitter rispetto al chip dell’anno scorso. Ancora più importante, offre una GPU più efficiente dal punto di vista energetico, quindi non è necessario un pacco batteria esterno come richiesto dall’Apple Vision Pro.

Per i visori AR e MR, Snapdragon XR2 Gen 2 offre supporto per un massimo di 10 fotocamere (e sensori) simultanei e può passare alla modalità trasparente in soli 12 ms. Ciò consente una transizione più realistica e realistica tra le modalità AR, MR e VR. Consente inoltre di realizzare visori più sottili, leggeri e comodi che consentono alle persone di indossarle per un periodo più lungo. Il chip supporta anche una connettività più veloce, grazie al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.3.

Qualcomm afferma che i visori AR/MR basati su questo chip saranno lanciati all’inizio del 2024 e, se Samsung non utilizzerà un chip completamente diverso, il suo modello potrebbe utilizzare lo Snapdragon XR2 Gen 2. Tuttavia, riteniamo che Samsung potrebbe utilizzare un chip esclusivo sviluppato internamente per il suo primo visore a realtà mista.

Snapdragon AR1 Gen 1 è sviluppato per smartglass super leggeri

Lo Snapdragon AR1 Gen 1 è l’ultimo chip di Qualcomm per gli occhiali AR. Offre una migliore elaborazione AI sul dispositivo, una migliore cancellazione del rumore e una migliore qualità dell’immagine. Supporta fotocamere fino a 12 MP (6 MP per i video) e fino a otto microfoni, offrendo una migliore qualità della fotocamera, immagini e audio. Le fotocamere integrate possono supportare la messa a fuoco automatica, l’esposizione automatica, l’HDR computazionale e persino la modalità ritratto.

Supporta una risoluzione di 1.280 x 1.280 pixel per occhio e l’elaborazione AI per funzionalità come la ricerca visiva e la traduzione linguistica in tempo reale. Dispone inoltre di Wi-Fi 7 per una connettività più veloce con un dispositivo accoppiato.

